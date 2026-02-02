Seis de cada diez actores del mundo empresarial esperan que sus compañías aumenten sus ingresos este año

El 80% de las empresas planea expandirse y comenzar a operar en al menos un nuevo mercado en los próximos cinco años, según una encuesta de Forvis Mazars realizada a 50 directores, CEO y gerentes sobre sus expectativas de crecimiento para 2026.

A pocas semanas del cambio de giro político en La Moneda, el mundo empresarial ve con optimismo la reactivación de la inversión.

La firma Forvis Mazars consultó a 50 directores, CEO y gerentes de primera línea en Chile cómo ven el futuro de sus empresas.

El sondeo reveló que el 94% de los actores del mundo empresarial tiene una visión positiva sobre sus negocios durante este año.

El managing partner de Forvis Mazars, Rubén López, explicó a DF que lo anterior obedece a que “estamos con un panorama político más despejado y hay luces de que va a haber cambios regulatorios, que además de clarificar el horizonte, van a dar pie para que las inversiones de las empresas se liberen”.

En detalle, el 62% de los consultados espera que sus compañías experimenten un alza en sus ingresos.

Expansión

El 80% de los consultados aseguró que su empresa planea expandirse y comenzar a operar en al menos un nuevo mercado en los próximos cinco años. Entre quienes lo harán, los principales destinos considerados son Brasil, Colombia y México.

En esa línea, el 48% de las empresas ha incorporado países como objetivos adicionales a sus planes de expansión, aunque una proporción similar (46%) ha reducido o cancelado su aterrizaje en otros mercados, siendo el principal factor los aranceles comerciales.

A la hora de expandirse, el principal desafío es el “cumplimiento regulatorio y normativo e impuestos en esos países, siendo la gran barrera que están mirando”, comentó López.

Incertidumbre económica

Ahora bien, el estudio también recabó los principales factores que limitan el crecimiento de las empresas en Chile. El 38% de los actores afirmó que se debe a la incertidumbre económica.

En segundo lugar, con 34%, figura el aumento de la competencia, porque “con una economía tan globalizada como la nuestra, competimos no sólo con más empresas en el territorio, sino que también con otros países”, explicó López.

Entre las tendencias externas más importantes y las que pueden causar mayor impacto en los próximos 12 meses, el 40% afirmó que asuntos económicos, como la inflación y el mayor costo de la vida, son el principal factor. Esto se debe a que “aumentan los costos, lo que implica tener que definir estrategias de precios y buscar nuevos mercados”, agregó el ejecutivo.

Sin embargo, frente a diversos desafíos, cuatro de cada cinco ejecutivos tiene confianza en que sus organizaciones puedan enfrentar cambios tarifarios.

Inversión

La implementación de la inteligencia artificial (IA), la adquisición de clientes y la estrategia corporativa son las principales áreas de inversión financiera planificadas por los líderes empresariales para este año. Por ejemplo, 86% afirmó que estará invirtiendo en IA durante 2026.

Así, entre las prioridades, la transformación tecnológica de la compañía encabeza el listado, seguida de inversiones en private equity y nuevas fusiones o adquisiciones.

Mientras, dos tercios de los sondeados reportaron contar con una estrategia de transformación tecnológica este año y el resto ya se encuentra planificando este cambio.

En tanto, el 44% dijo que será su prioridad al momento de invertir, ya que, según sostuvo López, el mundo empresarial ha ido trabajando con la búsqueda de talentos en IA y están reformulando o creando nuevos espacios de trabajo para incorporar esta tecnología en sus negocios.

Así, la principal motivación para usar la inteligencia artificial es mejorar la toma de decisiones.