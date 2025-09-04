Sernac nombra a Guillermo Guzmán como nuevo subdirector de consumo financiero

Reemplazó en el cargo a Andrés Pavón, quien recientemente ingresó al estudio Aninat Abogados.

Tras ser seleccionado por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), el abogado Guillermo Guzmán fue nombrado como nuevo subdirector de consumo financiero del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y reemplazará en el cargo a Andrés Pavón, quien recientemente ingresó al estudio Aninat Abogados.

Guzmán destacó que esta designación implica una significativa responsabilidad, particularmente en el dinámico y desafiante ámbito del mercado financiero, especialmente en los contextos digital y fintech.

El abogado afirmó que es en este ámbito donde los consumidores enfrentan riesgos crecientes como el sobreendeudamiento, fraudes y el uso de nuevas tecnologías financieras que no siempre son debidamente explicadas.

“Asumo este cargo con un equipo altamente técnico y dedicado a la misión del Sernac que no es otra que garantizar una protección efectiva a los consumidores”, expresó Guzmán.

Trayectoria

El abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez ha ejercido como profesor en programas de pregrado, diplomados y cursos especializados en derechos de los consumidores y libre competencia.

Además, cuenta con una trayectoria profesional de 10 años en los sectores público y privado. En este último, se desempeñó como abogado para Salcobrand y OXXO.

Fue en 2019 cuando Guzmán ingresó al Sernac, desempeñando distintos cargos. Comenzó como abogado investigador, luego como coordinador y jefe del departamento de análisis jurídico, y posteriormente como jefe del departamento de interpretación administrativa y análisis jurídico, liderando la elaboración de circulares interpretativas, dictámenes, informes jurídicos y directrices regulatorias del Servicio.