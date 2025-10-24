Subsidio a la tasa hipotecaria eleva las preevaluaciones exitosas y comunas de La Florida, Ñuñoa y Santiago se posicionan como las favoritas

Según el análisis realizado por TOCTOC, en agosto de este año se registró un aumento anual de preevaluaciones exitosas 17,7%, frente al 11% observado en el mismo mes de 2024.

El éxito del subsidio a la tasa hipotecaria para viviendas de hasta UF 4.000, no solo ha impulsado este negocio, sino que también, diversos actores han solicitado su extensión debido a que la Ley N°21.748 asignó este beneficio a un máximo de 50 mil viviendas, pero, dado el ritmo de solicitudes -más de 23 mil- este beneficio podría agotarse antes de lo estipulado, esto es, a mediados de 2026.

Considerando la mayor demanda por este subsidio, las preevaluaciones positivas para ser sujeto de crédito hipotecario también se han expandido, según un estudio del sitio web especializado en venta de viviendas TOCTOC.

Según su análisis, en agosto de este año se registró un aumento anual en la tasa de preevaluaciones exitosas, alcanzando un 17,7%, frente al 11% observado en el mismo mes de 2024. Las comunas de La Florida, Ñuñoa y Santiago tienen las mayores preferencias, según el estudio.

El chief real estate business officer de TOCTOC, Daniel Orellana afirmó que hoy “la situación de la economía es más certera y, en consecuencia, las tasas de interés se vuelven más estables, a lo que además se sumó un subsidio otorgado por el Estado que impacta directamente en las tasas, donde el dividendo sale más barato y contribuye con la estabilidad del mercado hipotecario”.

El ejecutivo añadió que "las mejores condiciones de financiamiento y un entorno de mayor estabilidad en las tasas, han permitido que más personas avancen con éxito en el proceso inicial de evaluación, un paso clave antes de la aprobación formal del crédito”,

Según las cifras del sitio inmobiliario, en lo que va de 2025, julio fue el mes con mayor número de solicitudes iniciadas, al anotar 16,2% del total de ingresos. De igual manera, el séptimo mes implicó para TOCTOC, 1.412 procesos de créditos hipotecarios con términos exitosos, siendo la mayor cantidad del año.

¿Extender el subsidio?

Tal ha sido el éxito del subsidio a la tasa hipotecaria que el Ministerio de Hacienda estimó que es muy probable que se alcance el total de beneficios establecidos en la ley antes de los 24 meses (mayo de 2027) predeterminados en el programa.

“Nuestra estimación es que alcanzaremos las 50 mil viviendas a mediados de 2026”, confirmó la cartera.

Sin embargo, el ejecutivo de TOCTOC mostró su preocupación sobre el término y continuidad de la normativa y planteó que “hay varios actores y autoridades que han comentado esta situación y se han preguntado: ¿Qué viene después y cómo hacemos esto más permanente?”.

Advirtió que, al eliminar un proyecto de este tipo, “va a frenar el mercado que hoy se está moviendo y está funcionando gracias a la entrega de este beneficio. La gran incógnita es si logramos sobrevivir sin el subsidio”.

Perfil del cliente

Según el análisis realizado por el sitio inmobiliario, la edad de quienes acceden a financiamiento hipotecario se mantiene estable con un promedio de 40 años, “y tiene que ver con que las familias se empiezan a conformar más tarde o los profesionales están aplazando su decisión de compra, a diferencia de años anteriores”, aclaró Orellana.

Entre las solicitudes recibidas, el 80% de los clientes pide un crédito con la intención de comprar una vivienda principal, mientras que un 13% corresponde a un segundo hogar. El porcentaje restante, busca adquirir un departamento o casa como inversión.

Entre los solicitantes hay una tendencia clara en cuanto a los lugares donde vivir. Por ejemplo, 8% de los clientes de TOCTOC busca una casa o departamento en La Florida. Le siguen con 7%, las comunas de Ñuñoa y Santiago en la Región Metropolitana.

Mientras que, la preferencia en la V Región está principalmente en Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué. De igual manera, el ejecutivo resaltó La Serena y Coquimbo.

Respecto al ingreso líquido promedio de los deudores, este se mantuvo muy similar en el período de doce meses. Este año, la cifra alcanzó $ 2.393.191 al cierre de agosto, mientras que en el mismo mes del año pasado el promedio fue de $ 2.320.323.

Características del crédito

Asimismo, gran parte de los solicitantes busca adquirir una vivienda nueva, alcanzando el 83,3% de los clientes. El resto solicitó un préstamo hipotecario para una casa o departamento usado.

En cuanto a los plazos, el promedio de años ha ido disminuyendo en los últimos meses. Mientras que en 2025 los solicitantes buscan pagar un crédito hipotecario a 19 años, en 2024 el plazo hipotecario fue de 26 años.

Por otro lado, el 30% de las solicitudes realizadas al cierre de agosto fueron con codeudor, frente al 22% del mismo mes del año pasado. Lo que demuestra que “más allá del nivel de ingresos, hoy las personas requieren apoyo de un codeudor para acceder a las propiedades que buscan”, agregó Orellana.

El monto promedio de las solicitudes de créditos hipotecarios aumentó 2,4% en un año, ya que en agosto de este año alcanzó las UF 2.332, en comparación con las UF 2.277 al cierre del mismo mes del año anterior.