Tanner registra alza de 189% en sus ganancias al cierre del primer semestre

La compañía anotó utilidades por $ 3.165 millones. El aumento estuvo explicado por una gestión financiera eficiente basada en un balance estructurado y apoyada con una posición larga en UF, además de una disminución significativa en las pérdidas por riesgo de crédito.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Lunes 8 de septiembre de 2025 a las 17:25 hrs.

