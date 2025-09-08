Tanner registra alza de 189% en sus ganancias al cierre del primer semestre

La compañía anotó utilidades por $ 3.165 millones. El aumento estuvo explicado por una gestión financiera eficiente basada en un balance estructurado y apoyada con una posición larga en UF, además de una disminución significativa en las pérdidas por riesgo de crédito.

Con un aumento de 189,6% en sus ganancias, Tanner Servicios Financieros publicó sus resultados correspondientes a los primeros seis meses de este año. La firma registró utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora por $ 3.165 millones al cierre de junio de 2025, en comparación con los $ 1.093 millones que exhibió su balance en la primera mitad del año pasado.

Este resultado reflejó principalmente “una gestión financiera eficiente basada en un balance estructurado y apoyada con una posición larga en UF, una disminución significativa en las pérdidas por riesgo de crédito gracias a la mejor performance del portafolio de la División Automotriz y un estricto control de los gastos de administración controlados”, explicó la firma en su análisis razonado.

Por otra parte, Tanner disminuyó sus colocaciones brutas en un 6,8% anual, como consecuencia de una disminución de stock respecto a trimestres anteriores.

La caída responde a “la estrategia de resguardar la calidad de la cartera, lo que implicó un menor volumen de nuevos negocios”, detalló el documento.

En sus balances, añadió que “este efecto obedece a cambios en la composición del mix de productos y clientes hacia un perfil más bancarizado, junto con mayores exigencias de garantías, reducción de plazos y una política orientada a disminuir la concentración”. La disminución más grande de stock fue en la división empresas, específicamente en factoring.

División Automotriz

Los créditos automotrices y Tanner corredora de seguros, que componen la división automotriz, siguen siendo una parte importante para Tanner, sin embargo, en el período de un año, el peso del área ha ido cayendo.

Mientras que en junio de 2024, representó 43,8% del margen bruto consolidado de Tanner, al cierre del mismo mes de este año, el aporte alcanzó 36,1%.

El área anotó una disminución de 25,1% anual, a raíz de una caída del stock promedio, pues, la estrategia comercial definida es de menor crecimiento con mayor rentabilidad dado el apetito de riesgo actual, totalizando $ 16.223 millones al cierre del primer semestre.



Actualmente, la división más grande de Tanner es empresas, que considera productos de factoring, leasing y crédito corporativo, y que al cierre de junio de 2025, aportó 42,4% del margen bruto consolidado, al alcanzar $ 19.049 millones, lo que se tradujo en una disminución de 27,4% anual.

Según explicó la empresa, esto se debe a cambios estratégicos en el perfil de clientes y composición de productos.