Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Andrés Velasco: “Las decisiones que estamos viendo en el mundo hay que leerlas en clave política, no tienen lógica económica”

En el III Encuentro Regional de Desarrollo organizado por Credicorp, el exministro de Hacienda y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la LSE, afirmó que cada año hay más países donde la democracia retrocede.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Martes 28 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

Bolsa chilena Sofía Pumpin Silva
<p>Andrés Velasco: “Las decisiones que estamos viendo en el mundo hay que leerlas en clave política, no tienen lógica económica”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El principal gremio empresarial del país eligió a su nueva gerenta general: puesto será ejercido por histórica ejecutiva
2
Empresas

Exrepresentante en Chile de una de las mayores corredoras inmobiliarias del mundo pide su quiebra
3
Economía y Política

Dipres raya la cancha a los SLEP tras detectar que realizaron contrataciones por sobre límite permitido
4
Empresas

La arremetida del Fisco tras millonaria demanda de Penta por anticipos de rentas vitalicias
5
Empresas

Falabella acusa al Serviu del no pago de un terreno adquirido para proyecto habitacional en San Joaquín
6
Mercados

Zoom a la deuda privada en Chile, el negocio global que generó la alerta del Banco de Inglaterra
7
Empresas

Puma redefine su estrategia de marca y nombra a chilena María Valdés como Chief Brand Officer
8
Empresas

Formalizan por estafa al francés Franck Lançon, el “zar de los residuos minerales”, por defraudar a firma suiza
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete