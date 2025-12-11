Betterplan aterrizará en Argentina y buscará asesorar patrimonios por US$ 100 millones en 2027

En el país vecino, la entidad estará registrada como agente asesor global de inversión (AAGI) y estará regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Esta semana, el Presidente de Argentina, Javier Milei, cumplió dos años al mando de la Casa Rosada, y poco a poco sus decisiones económicas comienzan a seducir a los actores del mercado financiero chileno.

Es el caso de la fintech de asesoría de inversiones Betterplan, que, de acuerdo con su CEO, José Tomás Valente, aterrizará en tierras trasandinas en 2026, aprovechando los cambios económicos impulsados por Milei y la escala de potenciales clientes debido al mayor número de habitantes de la nación, actualmente en cerca de 45 millones de personas.

De acuerdo con el director de operaciones de la empresa, Joaquín Rhodius, en ese mercado buscarán replicar la estrategia la realizada en Chile.

Según los ejecutivos, en el territorio nacional existe un mercado patrimonial de US$ 60 billones (millones de millones), mientras que en Argentina alcanza los US$ 120 billones y “en gran parte, ese patrimonio no se encuentra invertido”, comentó Rhodius.

Sobre las elecciones, el gerente general, José Tomás Valente, afirmó que “somos optimistas de lo que viene para Chile, pero también recordarles a nuestros clientes que nuestro país es un porcentaje muy chico de los activos mundiales”.

Otra parte del capital argentino está en el mercado inmobiliario, pero como consecuencia de su menor desempeño “mucha gente va a ir saliéndose hacia el mercado financiero”, agregó.

Y, a pesar de que el vecino país “ha tenido mucha volatilidad macroeconómica y problemas graves de inflación, la banca privada siguió funcionando, creciendo y siendo súper rentable, ya que los argentinos necesitaban buscar soluciones para administrar su patrimonio”, complementó Valente.

Otra de las razones para ingresar en el mercado argentino es la estructura legal, que es parecida a la utilizada en Chile.

En esa línea, la firma estará registrada como agente asesor global de inversión (AAGI), y la sociedad estará regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Para llevar a cabo este plan, Rhodius, quien es de nacionalidad argentina, se instalará en Buenos Aires, y en una primera etapa entregarán servicios de asesoramiento de inversiones, donde “se usará tecnología desarrollada en Chile, pero con asesores argentinos, liderado por un argentino (Rhodius), ocupando fondos argentinos o internacionales de administradores locales”, explicó Valente. En una segunda etapa se implementará la venta de seguros.

De esta manera, proyectó que, para el segundo semestre de 2026 Betterplan reuniría US$ 30 millones en activos bajo asesorías en el país vecino y para el segundo año esperan registrar US$ 100 millones.

En el primer año de Gobierno, Javier Milei logró un superávit fiscal histórico que no se veía en la nación desde 2010. A través de ajustes destinados a recortar el gasto público en áreas como obras públicas, subsidios, pensiones y salarios estatales, el año 2024 cerró con un superávit de 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y financiero de 0,3%.

Cambio de Gobierno

Respecto al panorama en Chile y el próximo cambio de Gobierno, Valente comentó que, a fines de 2024, le recomendaron a sus clientes aumentar su posición en acciones chilenas.

Activos bajo asesorías

La fintech proyectó que cerrará 2025 duplicando sus activos bajo asesorías y alcanzará los US$ 120 millones, panorama que esperan repetir en 2026.

Este crecimiento es “cosecha del buen trabajo de los años anteriores”, explicó Rhodius.

Y de cara a febrero del próximo año, en los planes de la empresa está lanzar su propio ahorro previsional voluntario (APV).

Actualmente, Betterplan se enfoca en un segmento de clientes de entre 40 y 55 años, profesionales y con un patrimonio que supera los $ 100 millones.

La firma lleva cinco años en el mercado chileno, y en palabras de Valente, a diferencia de los multifamily office tradicionales, la entidad trabaja con tres plataformas digitales: para asesores, clientes y operaciones, con el objetivo de automatizar los procesos y utilizar inteligencia artificial (IA) y tecnología para atender a los usuarios.