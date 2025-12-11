Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Betterplan aterrizará en Argentina y buscará asesorar patrimonios por US$ 100 millones en 2027

En el país vecino, la entidad estará registrada como agente asesor global de inversión (AAGI) y estará regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2025 a las 20:30 hrs.

Bolsa chilena Argentina Sofía Pumpin Silva Javier Milei empresas crecimiento expansión
<p>El CCO de Betterplan, Joaquín Rhodius, y el CEO, José Tomás Valente. Foto: Julio Castro</p>

El CCO de Betterplan, Joaquín Rhodius, y el CEO, José Tomás Valente. Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Abogado de tripulantes del Bruma confirma querella criminal contra presidente del directorio y gerente general de la pesquera Blumar
2
Empresas

Grupo Luksic designa a la primera mujer como gerente general en sus operaciones mineras
3
Regiones

Constructora Rencoret, uno de los mayores desarrolladores del norte de Chile, apuesta por expandir sus servicios hacia la minería, apuntando a nuevo súper ciclo del sector
4
Empresas

CChC insta a sus socios a abstenerse de usar el “bono pie” y la banca exige mayores antecedentes
5
Empresas

CEO de brazo minero del grupo Luksic vuelve a presidir selecto grupo de mayores compañías del mundo
6
Mercados

Dólar se hunde casi $ 10 y cierra en mínimos desde octubre de 2024 tras señales de la Fed que golpearon a la divisa a nivel global
7
Empresas

Inversiones en proyectos mineros en Chile llegan a su mayor nivel en más de una década y suman US$ 104.549 millones para periodo 2025-2034
8
Economía y Política

The Economist: ¿Cómo gobernará José Antonio Kast, el probable próximo Presidente de Chile?
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete