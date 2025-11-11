Click acá para ir directamente al contenido
IPSA sube y vuelve a acercarse a 9.700 puntos tras batir dos récords consecutivos a las puertas de las elecciones del domingo

En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 perdían 0,3%, los del S&P 500 bajaban 0,2% y los del Dow Jones no tenían cambios relevantes. El fondo japonés SoftBank informó que vendió toda su participación en Nvidia, lo que no cayó bien en el sector tecnológico.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 11 de noviembre de 2025 a las 09:39 hrs.

Acciones mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales IPSA Wall Street mercado bursatil Bolsa chilena Benjamín Pescio
