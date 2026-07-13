IPSA modera pérdidas al mediodía y el crudo se dispara sobre 5% luego de que Trump anunciara "bloqueo" al petróleo iraní

El S&P IPSA recorta levemente sus pérdidas de la apertura y retrocedía 0,80% a 10.968,36 puntos al mediodía, arrastrado por Latam, que caía 3,16%.

Las tensiones en Medio Oriente siguieron marcando el pulso de los mercados este lunes, luego de que el Presidente Donald Trump anunciara la reposición de lo que llamó un "bloqueo iraní" en el estrecho de Ormuz, que impide la entrada y salida de barcos de Irán o sus clientes, y bajo el cual Estados Unidos cobrará una tarifa de 20% sobre la carga transportada por la zona.

El anuncio -que llegó tras un fin de semana de ataques cruzados entre Washington y Teherán- disparó los precios del petróleo: el WTI subía más de 5% y superaba los US$ 75 por barril, mientras que el Brent avanzaba 5,3% hasta los US$ 80.

En este escenario, el S&P IPSA moderaba levemente sus pérdidas de la apertura y retrocedía 0,80% a 10.968,36 puntos al mediodía, arrastrado por Latam, que caía 3,16%, seguido de las bajas de Banco de Chile a un 2,16% y Quiñenco con un 2,12%.

La aerolínea posee una acción -directa e indirectamente- a los vaivénes en el precio del petróleo y el comercio por el conflicto entre EEUU e Irán.

En Wall Street, el Nasdaq Composite perdía 1,06%, el S&P 500 bajaba 0,48% y el Dow Jones cedía 0,27%. Los semiconductores lideraban las caídas: los ADR de SK Hynix perdían 7% tras el rally de 13% en su debut del viernes en el Nasdaq, arrastrando a Micron (-6%), Sandisk (-10%), Seagate (-6%), AMD e Intel (-4%).

"Es un mercado que se moverá en un rango acotado hasta que haya una verdadera solución en Medio Oriente", dijo a CNBC el CEO de WEBs Investments, Ben Fulton, quien de todas formas sostuvo que el trade de la inteligencia artificial sigue "vivo y coleando".

La atención de los inversionistas se centra ahora en el IPC de junio de EEUU, que se publica este martes por la mañana. El consenso espera una caída mensual de 0,2% y un alza de 3,8% a doce meses-, junto con el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.