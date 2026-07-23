IPSA abre con leve retroceso bajo 11.000 puntos, mientras Wall Street y Europa caen por salto del petróleo y tras resultados de Alphabet y Tesla
El índice local baja 0,09% a 10.998,88 puntos, en línea con las pérdidas en Wall Street y Europa, luego que los hutíes atacaran dos petroleros sauditas en el Mar Rojo y el crudo saltara sobre 4%. Alphabet y Tesla presionan además tras sus resultados trimestrales.
Noticias destacadas
La Bolsa de Santiago abrió este jueves con un leve retroceso, en sintonía con el ánimo cauteloso que domina a los mercados globales por la escalda en Irán y un petróleo que se acerca a los US$ 100. Así, el S&P IPSA bajaba 0,09% a 10.998,88 puntos en los primeros minutos de la sesión.
El Dow Jones caía 1,03%, el S&P 500 retrocede 1% y el Nasdaq Composite pierde 1,70%. En Europa, el Dax alemán cae 1,4% y el Cac 40 francés retrocede 1,7%. En Asia el panorama fue mixto: el Nikkei japonés cerró con un alza de 0,46%, mientras el Kospi surcoreano saltó 4,4%, extendiendo el repunte de las acciones de semiconductores y memoria.
El deterioro del escenario en Medio Oriente presiona a los mercados. Los rebeldes hutíes atacaron dos buques petroleros sauditas en el estrecho de Bab al-Mandab, en el Mar Rojo, lo que impulsó un salto de más de 6% en el petróleo.
El Brent cruzó los US$100 por primera vez desde el 26 de mayo, mientras el WTI avanzó sobre 5% hasta los US$91 por barril, su mayor nivel desde el 11 de junio. Lo que ha presionado el dólar al alza.
El presidente Donald Trump además amenazó con intensificar los ataques contra Irán. "Desde este punto en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el Estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una planta de energía, incluyendo aquellos ubicados cerca o en la capital, Teherán", escribió en Truth Social.
La tensión también se refleja en la renta fija, donde la tasa del bono del Tesoro a 10 años alcanzó su nivel más alto desde enero de 2025.
A la presión geopolítica se suman los resultados corporativos. Las acciones de Alphabet, pese a superar la expectaitvas del mercado, caían con fuerza antes de la apertura, luego que la matriz de Google elevara su proyección de gasto de capital para 2026 a hasta US$205.000 millones, pese a un flujo de caja negativo de US$5.900 millones en el segundo trimestre por su inversión en infraestructura de IA.
Tesla, por su parte, se desplomaba más de 9%, tras un fuerte desempeño bajo lo esperado y gastos operativos que crecieron más rápido que sus ingresos. En conferencia con inversionistas, Elon Musk defendió el nivel agresivo de inversión en IA de la compañía.
Hoy en la tarde Intel y SAP reportan resultados tras el cierre de la sesión. PG&E y Lockheed Martin destacan en la agenda previo a la apertura.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Bruna AI, startup que predice y optimiza la calidad de materias primas llegará a Brasil, Colombia y Ecuador con apoyo de Sonda
La compañía chilena desarrolló una plataforma con inteligencia artificial que permite determinar la composición de insumos usados en las industrias de alimentos, minería y manufactura. Ahora apuesta por la red regional de la multinacional tecnológica para llegar a grandes empresas.
De oficinas a departamentos: Ciudad Empresarial consolida transformación y cuadruplica su oferta residencial en cinco años
Tras el cambio al Plan Regulador de Huechuraba y el avance de obras como AVO y el futuro teleférico, la oferta habitacional pasó de 3 a 12 proyectos. El desarrollo residencial convive con una recuperación del mercado de oficinas, cuya vacancia cayó a 6,7%.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete