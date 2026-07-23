IPSA abre con leve retroceso bajo 11.000 puntos, mientras Wall Street y Europa caen por salto del petróleo y tras resultados de Alphabet y Tesla

El índice local baja 0,09% a 10.998,88 puntos, en línea con las pérdidas en Wall Street y Europa, luego que los hutíes atacaran dos petroleros sauditas en el Mar Rojo y el crudo saltara sobre 4%. Alphabet y Tesla presionan además tras sus resultados trimestrales.

La Bolsa de Santiago abrió este jueves con un leve retroceso, en sintonía con el ánimo cauteloso que domina a los mercados globales por la escalda en Irán y un petróleo que se acerca a los US$ 100. Así, el S&P IPSA bajaba 0,09% a 10.998,88 puntos en los primeros minutos de la sesión.

El Dow Jones caía 1,03%, el S&P 500 retrocede 1% y el Nasdaq Composite pierde 1,70%. En Europa, el Dax alemán cae 1,4% y el Cac 40 francés retrocede 1,7%. En Asia el panorama fue mixto: el Nikkei japonés cerró con un alza de 0,46%, mientras el Kospi surcoreano saltó 4,4%, extendiendo el repunte de las acciones de semiconductores y memoria.

El deterioro del escenario en Medio Oriente presiona a los mercados. Los rebeldes hutíes atacaron dos buques petroleros sauditas en el estrecho de Bab al-Mandab, en el Mar Rojo, lo que impulsó un salto de más de 6% en el petróleo.

El Brent cruzó los US$100 por primera vez desde el 26 de mayo, mientras el WTI avanzó sobre 5% hasta los US$91 por barril, su mayor nivel desde el 11 de junio. Lo que ha presionado el dólar al alza.

El presidente Donald Trump además amenazó con intensificar los ataques contra Irán. "Desde este punto en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el Estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una planta de energía, incluyendo aquellos ubicados cerca o en la capital, Teherán", escribió en Truth Social.

La tensión también se refleja en la renta fija, donde la tasa del bono del Tesoro a 10 años alcanzó su nivel más alto desde enero de 2025.

A la presión geopolítica se suman los resultados corporativos. Las acciones de Alphabet, pese a superar la expectaitvas del mercado, caían con fuerza antes de la apertura, luego que la matriz de Google elevara su proyección de gasto de capital para 2026 a hasta US$205.000 millones, pese a un flujo de caja negativo de US$5.900 millones en el segundo trimestre por su inversión en infraestructura de IA.

Tesla, por su parte, se desplomaba más de 9%, tras un fuerte desempeño bajo lo esperado y gastos operativos que crecieron más rápido que sus ingresos. En conferencia con inversionistas, Elon Musk defendió el nivel agresivo de inversión en IA de la compañía.

Hoy en la tarde Intel y SAP reportan resultados tras el cierre de la sesión. PG&E y Lockheed Martin destacan en la agenda previo a la apertura.