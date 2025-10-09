IPSA sigue repuntando tras regreso de mercados chinos y mientras Wall Street busca dirección en apertura
El índice chileno subía 0,4%, liderado por SQM. En China continental, el CSI 300 volvió del largo receso de la Semana Dorada con un alza de 1,5% a nuevos máximos desde principios de 2022.
Noticias destacadas
La Bolsa de Santiago seguía en plan de recuperarse de sus últimas caídas, avanzando este jueves con el impulso de SQM y después de que China volviera de su Semana Dorada, mientras a nivel internacional el apetito por riesgo es más bien débil, en medio del prolongado cierre de gobierno en Estados Unidos.
El S&P IPSA subía 0,4% a 8.943,33 puntos, recuperándose por segunda sesión consecutiva de una extensa racha bajista. SQM-B (2,9%) lideraba las ganancias del IPSA, y gracias a su alta ponderación le daba un buen empuje. El cobre buscaba nuevos máximos históricos, fortaleciendo al peso chileno.
Por su parte, en la apertura de Wall Street sus principales índices no mostraban cambios relevantes. Destacaban las fuertes alzas de Delta Airlines (6,8%), que superó las estimaciones con sus resultados del tercer trimestre. Pero el aptito de compra en general es escaso, en una novena jornada con el gobierno federal cerrado en EEUU.
En Europa, el continental Euro Stoxx retrocedía 0,1%, presionado por la bolsa italiana, ya que las plazas de Alemania y Francia operaban con ganancias. Por su parte, el FTSE 100 de Londres caía 0,3%.
Al cierre de las bolsas asiáticas, el japonés Nikkei escaló 1,8% a un nuevo récord, mientras que el CSI 300 de China continental volvió del largo receso de la Semana Dorada con un alza de 1,5% a nuevos máximos desde principios de 2022. Por su parte, el hongkonés Hang Seng se replegó 0,3%.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense subían conducidos por los tramos más largos de endeudamiento. Esta mañana, las declaraciones de bienvenida del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un evento bancario no trajeron pistas sobre la política monetaria del organismo.
Las minutas de la reunión de septiembre de la Fed mostraron una disposición general a seguir bajando las tasas, atentos al enfriamiento del mercado laboral, pero los consejeros no dejaron de advertir sobre el desafío de calibrar esta postura con el mandato de control inflacionario.
Tanto el petróleo como el oro subían ligeramente, más allá de las novedades sobre el plan de paz para Gaza. Donald Trump dijo ayer que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de liberación de rehenes, en el marco del plan propuesto por el mandatario estadounidense.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Alicia Hernández, inversionista de Sustainable Ocean Alliance y Seabird ventures: “El marco regulatorio en Chile es un incentivo para los inversionistas en climatech”
Durante la gira de ProChile en San Francisco, la inversionista mexicana explicó cómo operan los fondos evergreen y Seabirds y afirmó que el negacionismo climático en EEUU abre oportunidades para que se invierta en startups en otras regiones, como Latinoamérica.
Laboratorio GSK apunta la ineficiencia en gasto en salud en Chile como la valla para acceder a tratamientos de alto costo
La principal ejecutiva de la farmacéutica en la región planteó que con los $300 mil millones de ahorro por una mayor fiscalización de licencias médicas, se podrían duplicar algunas coberturas.
Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo a sociedad relacionada con la familia González Folatre
Se trataría de una sociedad de un miembro de la segunda generación de la familia. También busca comprar la cosecha de otro cultivo del vehículo por un total de US$ 2,6 millones.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete