Hasta 25% más proyectan los analistas que podría subir el IPSA si la derecha gana las legislativas, además de las presidenciales

Desde Zurich se espera que el selectivo chileno suba hasta los 9.500 puntos a fin de año en este escenario. Quest planteó que podría alcanzar los 10.500 a mediados del próximo año, y Credicorp calcula un potencial hasta los 11.200 si se considera el plazo hasta el término de ese ejercicio.

Para nadie es secreto que la bolsa en Chile suele tomarse a bien las propuestas de la derecha, habitualmente más favorables a la actividad empresarial. De hecho, los analistas concuerdan en que parte importante del último rally en el mercado local se sustenta en las expectativas de un triunfo de ese sector en las elecciones presidenciales de noviembre.

Pero un reciente informe de Unholster, que proyectó que por primeras vez en al menos siete décadas el control del Congreso quedará en manos de la derecha puso en marcha las calculadoras del mercado, sobre cuánto sería el upside del S&P IPSA en el caso de que el Poder Ejecutivo y Legislativo quede en control del sector.

Animado por las expectativas de cambio de ciclo político -sin descontar necesariamente un giro en el Congreso- y un positivo entorno global, el IPSA llegó a un peak de 9.210,68 puntos en mayo. Luego retrocedió a niveles de 8.830, desde donde viene resurgiendo hoy por segunda jornada. Actualmente, su precio es 11,7 veces la estimación de consenso sobre las utilidades agregadas del índice en el corto plazo.

Horizontes de ganancia

José Agustín Cristi, portfolio manager de Acciones Chilenas en Zurich AGF, estimó que sólo por una expansión de múltiplo a sus niveles históricos de 13 veces precio/utilidad, el IPSA subiría alrededor de 7% hasta los 9.500 puntos hacia fines de 2025 si se materializa el escenario proyectado por Unholster.

"Dentro de las propuestas que son de mayor gusto para el mercado están, la baja de impuestos a corporativos, ya que generarían mayores utilidades a las compañías de manera inmediata, así como también probablemente mayores dividendos. Con esto, además las valorizaciones se verían más atractivas porque la bolsa estaría más 'barata' todavía", explicó.

"En un escenario 'positivo' donde se conjugue un gobierno de centroderecha con mayoría en el Congreso, que gatille una baja relevante en el riesgo político y riesgo país, con un plan de reformas tanto en materias procrecimiento como en impuestos (dando además cierta certeza tributaria por un plazo razonable para invertir), sumado a reformas proinversión como permisología e incentivos directos a a la inversión, podríamos ver un IPSA en 10.500 puntos hacia mediados de 2026", dijo por su parte el gerente de estrategia de Quest Capital, Gonzalo Trejos.

El gerente de Research Renta Variable de Credicorp Capital, Rodrigo Godoy, indicó que su escenario base para el IPSA es de 10.400 puntos para fines de 2026, con una relación precio/utilidad de 12,3 veces, pero bajo el contexto descrito (que corresponde a su escenario optimista), el índice podría alcanzar los 11.200 puntos, con 13,3 veces precio/utilidad. Esto representa un salto de cerca de 25% desde su nivel actual.

"Ambos múltiplos se ubican por debajo de las 15 veces que transaba el IPSA en los seis años previos al estallido social, sin embargo son muy superiores a los 10,5 que ha transado, en promedio, con posterioridad a ese evento", destacó.

También explicó que "el precio objetivo de 11.200 puntos se basa en un manejo fiscal más prudente y principalmente en una mejora de la confianza empresarial que, junto con una tramitación más ágil de los proyectos de inversión, debiera traducirse en un aumento en los niveles de inversión y con ello en el empleo y confianza del consumidor. Hemos observado que los indicadores de confianza se correlacionan bastante bien con los múltiplos a los que suele transar el IPSA".

Desde Zurich, Cristi también sostuvo que, en medio de las preocupaciones por el deterioro del empleo en Chile, el mercado celebraría políticas que busquen fomentar la participación laboral y su calidad. Esto generaría un aumento en la masa salarial, por lo cual la propensión a consumir bienes durables aumentaría, favoreciendo a industrias como el retail e inmobiliario.

"Adicionalmente, se suma lo que sería el fomento en la inversión, que va a ser clave. Si bien los proyectos e indicaciones que ha dado el actual gobierno en avanzar en la 'permisología' son positivos, al materializarse generan un impacto positivo en la economía, como lo es mayor empleo, mejores salarios y mayor volumen de producción o un menor costo realizar el producto, lo que genera un aumento en las utilidades de la empresa", agregó.