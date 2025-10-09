Click acá para ir directamente al contenido
Hasta 25% más proyectan los analistas que podría subir el IPSA si la derecha gana las legislativas, además de las presidenciales

Desde Zurich se espera que el selectivo chileno suba hasta los 9.500 puntos a fin de año en este escenario. Quest planteó que podría alcanzar los 10.500 a mediados del próximo año, y Credicorp calcula un potencial hasta los 11.200 si se considera el plazo hasta el término de ese ejercicio.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 9 de octubre de 2025 a las 11:51 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

