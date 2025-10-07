Click acá para ir directamente al contenido
Simulación de Unholster proyecta que la derecha chilena probablemente obtendrá mayoría en el Congreso, por primera vez en siete décadas

Según los cálculos de la firma de análisis de datos, en las próximas elecciones, las colectividades de derecha, incluido el Partido Republicano de José Antonio Kast, obtendrían 85 de los 155 escaños de la Cámara de Diputados y 26 de los 50 del Senado.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 14:00 hrs.

