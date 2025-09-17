Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Wall Street abre estable en la cuenta regresiva antes del comunicado y proyecciones de la Reserva Federal

La decisión de política del FOMC se publicará a las 15:00 (hora de Chile), por lo que la bolsa chilena transará recién el lunes sus primeras reacciones a las noticias estadounidenses.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 10:38 hrs.

acciones Bolsas internacionales mercado bursatil Bolsa chilena mercados locales mercados internacionales Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Corte Suprema declara inadmisibles recursos contra Dominga y propina derrota al Gobierno y opositores
2
Economía y Política

Presidenta del Banco Central le envía un mensaje al mercado: Llevaremos la inflación a la meta del 3%
3
Economía y Política

40 Horas: DT dice que tiempos usados para cambiarse de uniforme son parte de la jornada laboral
4
Empresas

Canadá plantea reparos a fusión de Anglo American y Teck y dice que las compañías aún deben demostrar las ventajas del acuerdo
5
DF LAB

Chilenos lanzan fondo para capitalizar la caída histórica de las valorizaciones en biotecnología en EEUU
6
Empresas

Corte Suprema zanjará las reclamaciones que buscan frenar las obras del proyecto Las Salinas de Copec en Viña del Mar
7
Internacional

El presidente de Nestlé dimitirá semanas después del despido del director ejecutivo
8
Empresas

TC declara admisible recurso de exportadoras y decidirá disputa por buque Maersk que varó con cerezas en alta mar
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete