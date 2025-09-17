Beijing prohíbe a las empresas tecnológicas chinas comprar chips de Inteligencia Artificial de Nvidia

El gobierno chino está intensificando los esfuerzos para impulsar la independencia de los semiconductores y competir con EEUU.

El regulador de Internet de China prohibió a las principales empresas tecnológicas del país comprar los chips de Inteligencia Artificial (IA) de Nvidia, en momentos en que Beijing intensifica sus esfuerzos por impulsar su industria local y competir con Estados Unidos.

La Administración del Ciberespacio de China (CAC, sigla en inglés) dijo esta semana a compañías como ByteDance y Alibaba que pusieran fin a sus pruebas y pedidos del RTX Pro 6000D, el producto diseñado a medida por Nvidia para el país, según tres personas con conocimiento del asunto.

Las acciones de Nvidia cayeron 2,7% en las operaciones de la mañana de este miércoles.

Varias empresas habían señalado que encargarían decenas de miles de unidades del RTX Pro 6000D y ya habían comenzado los trabajos de prueba y verificación con los proveedores de servidores de Nvidia, dijeron las personas.

Después de recibir la orden de la CAC, las empresas dijeron a sus proveedores que detuvieran el trabajo, agregaron las fuentes.

La prohibición va más allá de las directrices anteriores de los reguladores, que se centraban en el H20, otro chip exclusivo para China de Nvidia ampliamente utilizado para IA. Llega después de que los reguladores chinos concluyeran que los chips domésticos habían alcanzado un rendimiento comparable al de los modelos de Nvidia utilizados en el país.

Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, dijo a periodistas en Londres el miércoles que esperaba conversar esa noche con Donald Trump sobre la capacidad de la empresa de hacer negocios en China, durante la visita de Estado del presidente estadounidense al Reino Unido.

“Solo podemos servir a un mercado si el país quiere que estemos allí”, afirmó. “Estoy decepcionado con lo que veo. Pero tienen agendas mayores que resolver, entre China y Estados Unidos, y lo entiendo. Tenemos paciencia al respecto”.

Beijing acelera la independencia tecnológica

Beijing está presionando a las empresas tecnológicas chinas para que fortalezcan la industria local de semiconductores y rompan su dependencia de Nvidia, de modo que puedan competir en la carrera de la IA contra EEUU.

“El mensaje ahora es fuerte y claro”, dijo un ejecutivo de una de las empresas tecnológicas. “Antes, la gente tenía esperanzas de un reabastecimiento de Nvidia si la situación geopolítica mejoraba. Ahora todos están concentrados en construir el sistema doméstico”.

Nvidia comenzó a producir chips diseñados para el mercado chino después de que el expresidente de EEUU, Joe Biden, prohibiera a la compañía exportar sus productos más potentes a China, en un esfuerzo por frenar los avances de Beijing en IA.

Los reguladores chinos han convocado recientemente a fabricantes locales de chips como Huawei y Cambricon, así como a Alibaba y al gigante de los buscadores Baidu —que también producen sus propios semiconductores— para que informaran sobre cómo se comparan sus productos con los chips de Nvidia para China, según una de las personas con conocimiento del tema.

Concluyeron que los procesadores de IA de China habían alcanzado un nivel comparable o superior al de los productos de Nvidia permitidos bajo los controles de exportación, agregó la persona.

El Financial Times informó el mes pasado que los fabricantes de chips de China buscaban triplicar la producción total de procesadores de IA del país el próximo año.

“El consenso a nivel superior ahora es que habrá suficiente suministro interno para satisfacer la demanda sin tener que comprar chips de Nvidia”, dijo un conocedor de la industria.

Nvidia presentó el RTX Pro 6000D en julio, durante la visita de Huang a Beijing, cuando la compañía estadounidense también dijo que Washington estaba flexibilizando su anterior prohibición sobre el chip H20.

Los reguladores chinos, incluida la CAC, han advertido a las empresas tecnológicas contra la compra del H20 de Nvidia, pidiéndoles justificar su adquisición en lugar de productos locales, informó FT el mes pasado.

El RTX Pro 6000D, que según la compañía podría usarse en la manufactura automatizada, fue el último producto que Nvidia tuvo permitido vender en China en volúmenes significativos.

Alibaba, ByteDance, la CAC y Nvidia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.