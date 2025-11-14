Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

IPSA abre bajo 9.700 puntos mientras bolsas globales siguen en rojo y agentes se preparan para la elección del domingo en Chile

El índice chileno caía 0,5% en los primeros negocios. Los futuros del Nasdaq retrocedían 1,4%, los del S&P 500 0,9% y los del Dow Jones 0,5%. En Europa, el FTSE 100 caía 2% y el Euro Stoxx 50 1,8%. En Asia, el Hang Seng bajó 1,9%, el Nikkei 1,8% y el CSI 300 1,6%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 09:41 hrs.

Acciones IPSA Wall Street mercados internacionales Bolsas internacionales mercados locales mercado bursatil Bolsa chilena Benjamín Pescio
<p>IPSA abre bajo 9.700 puntos mientras bolsas globales siguen en rojo y agentes se preparan para la elección del domingo en Chile</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tras cuatro años y US$ 50 millones de sobrecostos, culmina polémica consulta indígena de hidroeléctrica de Statkraft
2
Mercados

Michael Burry, el inversionista de "La gran apuesta", cerrará su fondo de cobertura tras advertir sobre las valoraciones en Wall Street
3
Regiones

Operadores de buses rurales de cuatro regiones dejarán de ofrecer tarifas para estudiantes y adultos mayores desde el 1 de enero
4
Empresas

Huelga de pilotos de Latam continúa: asesor legal del sindicato pide "que la empresa recapacite"
5
Regiones

Puente Industrial: alcalde de San Pedro de la Paz se suma a vecinos y anuncia que municipio también recurrirá a la justicia para frenar cobro del TAG
6
Empresas

Agitación en sindicatos mineros: Supervisores remotos de Lundin votan la huelga y grupo de mina de los Luksic adelanta su rechazo a última oferta
7
Regiones

Fernando Chiffelle, el empresario de Tarapacá que está revolucionando la agricultura local plantando azafrán en la Pampa del Tamarugal
8
Empresas

Falabella advierte impacto "acotado" en ventas de 2025 por menor afluencia de argentinos y jornada electoral
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete