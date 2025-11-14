Financial Times: líderes comunista y de extrema derecha disputan la presidencia de Chile

Los candidatos de los extremos buscan el voto moderado. Pero a pesar de la polarización entre los postulantes a La Moneda, el país no parece encaminarse hacia cambios radicales en su economía o estructuras políticas, según analistas.

Dos líderes de extrema derecha y una comunista de toda la vida encabezan las encuestas de cara a las elecciones presidenciales chilenas del domingo, en un contexto de ola de delincuencia que obliga al país a afrontar la elección de candidatos más drástica en 35 años de democracia.

Jeannette Jara, miembro del Partido Comunista de Chile, quien derrotó a candidatos de centroizquierda en las primarias de la coalición gobernante de izquierda este año, probablemente obtendrá el mayor porcentaje de votos, con un 27% en la última encuesta de la firma de investigación de opinión Cadem.

Sin embargo, le siguen dos candidatos de extrema derecha: el veterano político José Antonio Kast con un 20% y el excongresista y youtuber libertario Johannes Kaiser con un 14%. La conservadora tradicional Evelyn Matthei ha caído al cuarto lugar con un 13%.

Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta en diciembre, en la que un candidato de derecha sería el claro favorito. Los favoritos, altamente polarizados, han surgido a medida que los votantes se desencantan con los partidos tradicionales de centroizquierda y derecha que gobernaron Chile durante décadas.

Nuevos rostros frente a la delincuencia

Un auge del crimen organizado y una prolongada crisis del costo de vida, que impulsó las protestas masivas de 2019, han sacudido al país —uno de los más ricos y estables de América Latina— en los últimos años.

“No es que el electorado chileno se haya radicalizado, sino que los votantes están hartos de los partidos políticos que han gobernado hasta ahora”, afirmó Robert Funk, profesor asociado de ciencia política de la Universidad de Chile. “Buscan nuevos líderes”.

Una dinámica similar impulsó la elección en 2021 del actual Presidente Gabriel Boric, quien tiene prohibido constitucionalmente buscar un segundo mandato consecutivo. Boric, exlíder estudiantil de un partido juvenil de izquierda, venció a Kast en la segunda vuelta, prometiendo reformas profundas para combatir la desigualdad.

Pero el gobierno de coalición de Boric, en el que Jara fue ministra del Trabajo, ha tenido dificultades para impulsar gran parte de su agenda en el Congreso, dominado por la derecha, mientras que los votantes rechazaron de forma contundente una reforma radical y progresista de la Constitución chilena en el referéndum de 2022. Desde entonces, el índice de aprobación de Boric rara vez ha superado el 30%.

Los esfuerzos de reforma de Boric se han visto eclipsados ​​por una ola sin precedentes de delincuencia organizada que ha azotado Chile en los últimos cinco años tras la llegada de nuevos grupos armados extranjeros, como el Tren de Aragua de Venezuela. La tasa de homicidios en Chile se ha duplicado con creces desde 2015.

El factor de la migración y el desempleo

Los problemas de seguridad han coincidido con un rápido aumento de la inmigración, principalmente desde Venezuela, país sumido en una profunda crisis. Esta tendencia es la segunda mayor preocupación de los votantes, según la encuestadora Activa Research. La tercera es el desempleo, que con un 8,6% se encuentra entre los más altos de la región, incluso cuando el FMI proyecta un crecimiento económico moderado del 2,5% este año.

La situación ha impulsado el apoyo a líderes de derecha, como Kast, hijo católico de inmigrantes alemanes adinerados y padre de nueve hijos, quien abandonó la tradicional Unión Democrática Independiente (UDI) en 2016 para fundar su partido, el Partido Republicano. Desde hace tiempo, Kast predica un mensaje de mano dura contra la ley y el orden.

“Los temas centrales de Kast se han vuelto tan comunes que los votantes ya no lo perciben desde una perspectiva ideológica ni como de extrema derecha”, afirmó Kenneth Bunker, analista político.

Kast, de 59 años, se ha comprometido a deportar a los inmigrantes que ingresen ilegalmente al país, construir un muro en la frontera norte y aumentar las facultades policiales para combatir a las bandas criminales. También ha afirmado que recortaría US$ 6.000 millones del presupuesto chileno en sus primeros 18 meses de mandato, una promesa que muchos economistas consideran inviable.

Sin embargo, Kast ha moderado significativamente su imagen en comparación con sus dos campañas presidenciales anteriores, evitando temas polémicos como su oposición a la limitada legalización del aborto en Chile o su apoyo al exdictador Augusto Pinochet.

Entre posturas moderadas y radicales

Las encuestas han mostrado durante mucho tiempo a Kast superando a Matthei, la candidata de la UDI, de 72 años, quien ha tenido dificultades para respaldar su imagen de mano dura contra el crimen, a pesar de prometer la contratación de 10.000 nuevos policías y enviar a los delincuentes a la cárcel o al cementerio.

Sin embargo, la moderación de Kast ha abierto espacio para Kaiser, un congresista radical que solo cumplió un mandato y que en 2024 se separó de los republicanos de Kast para fundar su partido, el Partido Libertario Nacional.

Kaiser, de 49 años, ha afirmado que cerrará la frontera con Bolivia para impedir la entrada de migrantes, recortará US$ 12.000 millones en gastos y despedirá a 100.000 empleados públicos. También ha prometido desmantelar la ideología de género y considerar el indulto a los funcionarios de Pinochet condenados por violaciones de derechos humanos.

Al igual que Kast, Jara, de 51 años, se ha desplazado al centro, intentando desviar su atención de su militancia en el Partido Comunista de línea dura de Chile, que mantiene su apoyo a los gobiernos autoritarios de Venezuela y Cuba.

Jara, quien se unió al partido de extrema izquierda a los 14 años, se ha descrito a sí misma como “la candidata de la coalición de centroizquierda del país… no la candidata del Partido Comunista”.

Sus promesas de campaña han sido moderadas, incluyendo el compromiso de mantener la disciplina fiscal, descartando recortes de impuestos y combatiendo el lavado de dinero en favor del crimen organizado.

“No propone nada radical”, afirmó Patricio Navia, analista chileno y profesor de la Universidad de Nueva York. “El problema es que, siendo carnívora toda su vida, se presenta como vegana, y eso preocupa a algunos”.

Activa Research reveló que el 42% de los votantes afirmó que “jamás” votaría por Jara, frente al 32% que votó por Kast.

Voto obligatorio y lo que viene

Según las encuestas, la mejor oportunidad de Jara para ganar sería una segunda vuelta contra Kaiser, pero incluso en ese caso, “su potencial es muy bajo”, señaló Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa. “No tiene dónde conseguir más votos”.

Sin embargo, el regreso del sistema de voto obligatorio, en el que millones de nuevos votantes emitirán su primer voto presidencial, genera cierta incertidumbre.

A pesar de la polarización entre los candidatos, Chile no parece encaminarse hacia cambios radicales en su economía o estructuras políticas, según analistas.

Las instituciones chilenas son sólidas y el Congreso está fragmentado entre casi 20 partidos. Si bien todos los escaños de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado se renuevan este domingo, Jara, Kast o Kaiser tendrían que llegar a acuerdos con los partidos moderados para aprobar leyes.

Navia argumentó que los esfuerzos de los favoritos por moderar su postura, y el fracaso de dos proyectos constitucionales propuestos por la extrema derecha y la extrema izquierda en los referendos de 2022 y 2023, demostraron el rechazo de los chilenos a las reformas drásticas tras las protestas masivas de 2019.

“Cualquier presidente que intente realizar cambios radicales tendrá grandes problemas”, añadió. “Los chilenos quizás voten por radicales, pero quieren que los radicales gobiernen como moderados”.