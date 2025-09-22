IPSA vuelve a la baja del fin de semana largo y pierde los 9.000 puntos afectado por las caídas de Latam

Las acciones de la aerolínea perdían 4,4% y encabezaban las bajas de la plaza local, ajustándose a las caídas de sus ADR después de los dos feriados de Fiestas Patrias que mantuvieron las operaciones cerradas en Chile.

La Bolsa de Santiago volvió a la baja de su receso dieciochero, ya que las ventas de acciones de Latam están poniendo la nota gris en un ambiente que -en términos generales- ha sido optimista por las perspectivas de relajación monetaria de la Reserva Federal.

El S&P IPSA caía 0,3% hasta los 8.980,40 puntos al mediodía de este lunes. El índice viene de subir 0,2% en una semana abreviada por los dos feriados de Fiestas Patrias, habiendo cerrado anticipadamente el miércoles, previo al comunicado de política de la Fed.

Las acciones de Latam (-4,4%) -regularmente las más transadas- encabezaban holgadamente el ranking de pérdidas de la plaza local, alineándose con el valor de sus ADR, que el jueves cayeron 1,7% y el viernes 0,8%.

"La bolsa chilena está reflejando una mayor percepción de riesgo, producto de que ahora factores macroeconómicos empezarán a determinar la tendencia de las bolsas", dijo a DF el operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa.

A propósito de Latam, "no veo un razonamiento fundamental, sino más bien un efecto de actualización de los precios a nivel local del comportamiento de los ADR la semana pasada en EEUU y de las noticias que se han conocido en los últimos días en el exterior", comentó.

La última noticia importante que involucra directamente a Latam es que la aerolínea anunció este lunes un acuerdo para adquirir hasta 74 aeronaves del fabricante brasileño Embraer.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Nasdaq subía 0,3%, el S&P 500 ganaba 0,1% y el Dow Jones operaba plano. El S&P 500 registró el viernes una tercera semana consecutiva de ganancias y nuevos máximos históricos, movido por el regreso de la política monetaria expansiva en EEUU.

Por el lado de Europa, el Euro Stoxx 50 de la eurozona bajaba 0,5% y el FTSE 100 de Londre se estabilizaba. En la bolsa de Tokio, el Nikkei subió 1% a nuevos máximos históricos, mientras que en China, el continental CSI 300 ganó 0,5% y el hongkonés Hang Seng se redujo 0,8%.

"Esta semana es en general la más tranquila del mes en el frente macroeconómico y, ya terminada la temporada de resultados, es probable que los mercados se dejen llevar por los rumores y el sentimiento", dijo el estratega de Panmure Liberum, Joachim Klement, citado por Bloomberg.

"Los inversionistas se muestran cada vez más optimistas sobre las perspectivas a seis meses para el mercado bursátil estadounidense, ya que la Fed ha reanudado sus recortes, pero creemos que se trata de un exceso de confianza colectiva", comentó.

Los operadores del mercado derivado están descontando cuatro recortes de tasas en los próximos 12 meses, uno menos de lo previsto antes de la reunión, debido a que en su conferencia de prensa Jerome Powell enfrió las expectativas al calificar su último movimiento como un "recorte de gestión de riesgos".