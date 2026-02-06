Corte Suprema ratifica íntegramente la multa que aplicó la CMF a Matías Videla
El máximo tribunal desestimó los argumentos del exgerente general de Cencosud y confirmó la sanción de UF 15.000 impuesta por el regulador.
Noticias destacadas
Este viernes, la Corte Suprema ratificó la multa de UF 15.000 aplicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en contra del exgerente general de Cencosud, Matías Videla, poniendo término a un prolongado proceso judicial iniciado tras la sanción cursada en 2023.
El origen de la multa se generó cuando el regulador concluyó que Videla infringió la prohibición de utilizar información privilegiada al adquirir acciones de Cencosud el 13 de mayo de 2022. En dicho momento, Videla se desempeñaba como gerente general de la compañía y tenía conocimiento de que la firma se encontraba negociando la compra de la cadena brasileña Torre y Cía, una operación que en ese momento aún mantenía el carácter de hecho reservado.
En detalle, se le acusó de que dicha información había sido comunicada a la CMF bajo carácter confidencial y no estaba disponible para el mercado al momento de la transacción, por lo que la autoridad estimó que la operación realizada por Videla vulneró los principios de igualdad de información y transparencia, pilares centrales del mercado de valores.
La trastienda de la investigación
Tras conocerse la sanción, el exejecutivo del holding ligado a la familia Paulmann, inició una ofensiva judicial para intentar revertir la sanción.
Primero presentó un recurso de reposición ante el regulador, el que fue rechazado, y posteriormente interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, cuestionando tanto el fondo como el procedimiento seguido por la CMF.
Luego de ese revés, Videla elevó el caso ante la Corte Suprema, insistiendo en la invalidez de la multa y argumentando vulneraciones a sus garantías procesales. Paralelamente, el 21 de marzo de este año, recurrió al Tribunal Constitucional (TC), buscando abrir una nueva vía para impugnar la sanción administrativa.
Con todo, el máximo tribunal desestimó los argumentos del exgerente general y confirmó íntegramente la multa de UF 15.000 impuesta por el ente fiscalizador.
Sin embargo, la Corte Suprema suprimió los párrafos segundo y tercero del motivo undécimo del fallo de la Corte de Apelaciones, donde se señalaba que los argumentos de Videla eran incongruentes y , además de descartar que los tribunales pudieran recalificar la falta.
Con ese ajuste, el máximo tribunal modificó la fundamentación, pero mantuvo intacta la multa aplicada por la CMF. Además, se le cobraron costas al exejecutivo, es decir tendrá que pagar el valor del juicio de la contraparte.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
El acuerdo, que debe pasar por Contraloría para entrar en vigencia, pondría fin al arbitraje iniciado en 2021 por los controladores de la concesionaria en el Ciadi contra el Estado de Chile.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete