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Credicorp apuesta por menor inflación, caída de tasas y nuevo impulso para la bolsa local con acuerdo en Medio Oriente

El ejecutivo estima que el acuerdo si bien no asegura una paz definitiva, abre espacio para un petróleo en torno a US$70-US$80 el barril.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Martes 16 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Bolsa chilena Credicorp IPSA
<p>Klaus Kaempfe gerente de Inversiones de Credicorp Capital </p>

Klaus Kaempfe gerente de Inversiones de Credicorp Capital

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