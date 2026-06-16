Credicorp apuesta por menor inflación, caída de tasas y nuevo impulso para la bolsa local con acuerdo en Medio Oriente

El ejecutivo estima que el acuerdo si bien no asegura una paz definitiva, abre espacio para un petróleo en torno a US$70-US$80 el barril.

Tras casi 100 días de guerra, el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán abrió una nueva etapa para los mercados: el petróleo Brent terminó el lunes con una baja de 4,7% hasta US$ 83,17 por barril, su menor nivel desde principios de marzo y lejos de los máximos sobre US$ 120 que alcanzó en los momentos más críticos del conflicto. El WTI, en tanto, cayó hasta los US$81.

Para el gerente de inversiones de Credicorp Capital, Klaus Kaempfe, el cese al fuego no necesariamente responde a una solución de fondo del conflicto, sino que a una necesidad política y económica de las partes involucradas. “Es difícil anticipar exactamente los timings, pero ya se le estaba acabando el tiempo a (Donald) Trump para poder llegar a un acuerdo”, señaló en conversación con DF.

- ¿En qué nivel podría estabilizarse el precio del petróleo? ¿Volverá a niveles de preguerra?

- El estrecho de Ormuz se va a demorar unos meses en volver a estar completamente operativo. El mundo real es más lento de lo que uno se imagina. Precios del petróleo en torno a US$ 70-US$ 80 el barril me parece razonable para el nivel de crecimiento que tiene el mundo sin disrupciones. Además, el precio del petróleo se mueve y se ajusta bastante más rápido. Tiene algo de espacio adicional de caída, pero no creo que llegue a niveles de US$ 60 el barril, que era el rango anterior.

- ¿Qué pasará con el escenario inflacionario en Chile?

-Las expectativas de inflación podrían bajar fuerte. Hay que considerar que el último mes, en que la inflación sorprendió a la baja -0,2% en vez de 0,4%, que era lo que esperaba el mercado-, esta posibilidad de que el petróleo cayera o que no estuviera alto consistentemente ya se incorporó en los precios.

Por eso mismo, deberían bajar un poco menos de lo que uno anticiparía. Pero sí, deberíamos ver una baja sustancial en el precio de la bencinas en los próximos dos meses, dependiendo de la velocidad con que el gobierno quiera manejarlo en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

- ¿El gobierno debería traspasar más rápido la baja del petróleo?

-Uno esperaría que, si el gobierno traspasó rápidamente el precio a los consumidores, también esta baja de precios debería traspasarse rápido a los consumidores. Eso significa que no vamos a volver exactamente al mismo punto que teníamos en enero o febrero, pero sí deberíamos eliminar más o menos la mitad de la subida que hubo durante los últimos dos meses.

Espacio para la bolsa

- ¿Existe margen para que el IPSA retome el impulso que mostró a comienzos de año?

-El IPSA tiene espacio para volver a subir, no con la velocidad con que subió el año pasado. Pero podríamos volver a ver al índice en máximos históricos, es decir, volver a los 11.500 puntos.

El retail debería ser el mayor beneficiado, porque ese dinero adicional que quedará en el bolsillo de las personas por no pagar tanto en bencinas probablemente se irá a gastar en activos de retail, que han venido un poco de capa caída.

Por el lado de los bancos, hay un boom de inversión que se va a ir concretando más hacia 2028, pero en los próximos 12 meses debería ir incorporándose en el sector financiero. Pero, la menor inflación usualmente hará que los bancos -en el corto plazo- tengan ingresos un poquito menores.

A nivel individual, SQM, si bien ha estado bailando con este precio del petróleo, también se ve cruzada porque el shock del petróleo hace que todos estemos pensando más en cómo independizarnos de ese precio. Entonces, si bien uno puede discutir si 5% más o 5% menos en SQM es un poco más rápido o un poco más lento, creo que la electromovilidad llegó para quedarse.

- ¿Cómo cambiará el panorama para la renta fija tras el acuerdo?

- La economía estadounidense no necesita una subida de tasas si el precio del petróleo se estaciona en torno a US$ 70 el barril. Eso hace que los bonos del Tesoro más largos también puedan volver a bajar y que podamos verlos más en el rango de 4,2% a 4,3%. Eso permite que las tasas en Chile también bajen 20 o 30 puntos básicos (pb) hacia final de año.

Vamos a ver el apetito de los diferentes actores de mercado, como las AFP, compañías de seguros y fondos mutuos por comprar bonos de gobierno. Eso va a hacer que las tasas caigan en el margen a niveles similares a los de preguerra. No exactamente iguales, pero sí similares.