Dólar abre plano en medio de la espera antes de posible reapertura del gobierno en EEUU y las elecciones en Chile

El tipo de cambio viene de partir la semana en mínimos desde julio, y mientras los flujos de moneda extranjera no han parado de crecer a medida que se acerca la votación del domingo.

El dólar abrió plano este martes, sin referencias desde la renta fija de Estados Unidos, donde de todas formas los inversionistas están en modo espera con miras a la posible reapertura del gobierno federal.

La paridad dólar-peso cotizaba sin cambios relevantes a $ 939,6 en los primeros negocios, tras partir la semana en mínimos desde julio, y en medio de volúmenes transados que no han parado de crecer a medida que se acercan las elecciones del domingo en Chile.

El cobre transado en Londres subía 0,4% a US$ 4,91 por libra, mientras un indicador del dólar global, el dollar index, se estabilizaba. El mercado de bonos del Tesoro estadounidense permanecerá cerrado hoy por el Día de los Veteranos.

"El dólar global ha cotizado en un rango estrecho en esta nueva semana, mientras los inversionistas esperaban el fin del blackout de datos económicos del gobierno federal. La aprobación de un acuerdo de financiamiento provisional en el Senado puso a la vista la resolución del actual cierre, lo que ha ayudado a calmar los nervios del mercado", repasó Monex en su informe diario de divisas.

"Dado que es probable que las publicaciones económicas oficiales sigan recuperando el retraso durante algunas semanas después de esta pausa, los operadores siguen apoyándose en gran medida en los indicadores secundarios y las señales de la Reserva Federal. Nuestra opinión es que el equilibrio de riesgos sigue apuntando a una leve debilidad del dólar global en el futuro", apuntó.