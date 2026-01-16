Dólar sube a cerca de $ 890 mientras los precios del cobre se hunden 3% por medidas de China para enfriar la especulación sobre el metal

Mientras tanto, en el mercado de forwards los no residentes han seguido firmes contra el peso chileno. La posición neta de los extranjeros volvió a superar los US$ 9 mil millones contra la moneda local, según datos del Banco Central al miércoles.

El precio del dólar repuntaba este viernes, ya que el cobre está sufriendo por las medidas implementadas en China contra un tipo de trading algorítmico que ejecuta masivas órdenes para aprovechar pequeñas diferencias de precios en períodos extremadamente cortos.

La paridad local subía $ 5,4 hasta los $ 888,8 a media mañana, alcanzando máximos de la sesión. Los futuros de cobre caían 2,8% a US$ 5,78 por libra en Londres, y el contrato de la bolsa Comex estadounidense se hundía 3,3% a un precio similar.

Casi todas las divisas latinoamericanas se depreciaban, mientras un indicador del dólar global no mostraba cambios relevantes y las tasas largas subían levemente en Estados Unidos.

Acción regulatoria

El cobre se está alejando de sus récords sobre US$ 6 por libra, "a medida que los reguladores chinos toman medidas para frenar el trading de alta frecuencia, en un intento por enfriar el interés especulativo. Las prohibiciones llegan tras los indicios de que el rally ha comenzado a afectar a la demanda física en China, el mayor consumidor de cobre del mundo", publicó el equipo de estrategia de Saxo Bank.

Los reguladores ordenaron a las plazas -incluyendo la Bolsa de Futuros de Shanghái, la principal plataforma de metales del país-, que retiren de sus centros de datos los servidores operados por traders de alta frecuencia, según dijeron a Bloomberg fuentes cercanas al asunto.

Los estadounidenses se preparan para un fin de semana largo, por el feriado de Martin Luther King Jr. el lunes. Eso significa que los movimientos de este viernes podrían estar influenciado por la necesidad de cerrar posiciones para evitar una exposición demasiado alta.

Este jueves el tipo de cambio subió inicialmente, tras datos de actividad sobre lo esperado en Estados Unidos, pero al final borró sus alzas, tal como ocurrió en otros mercados de América Latina, un destino que ha ganado popularidad este año entre los inversionistas.

Mientras tanto, en el mercado de forwards los no residentes han seguido firmes contra el peso chileno. La posición neta de los extranjeros volvió a superar los US$ 9 mil millones contra la moneda local, según datos del Banco Central al miércoles.

Esto aleja las esperanzas de ver un desarme movido por el fortalecimiento efectivo del peso. Dichas expectativas habían encontrado apoyo en el dato inicial del pasado viernes, que mostró una fuerte corrección, pero luego el Central lo modificó a una cifra más moderada, por la actualización de los datos enviados por uno de los bancos informantes.