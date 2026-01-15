Dólar abre estable mientras se alivian las tensiones geopolíticas tras declaraciones de Trump sobre situación en Irán
Los precios del petróleo caían alrededor de 3,5%, después de que el mandatario dijera haber recibido garantías de que "los asesinatos en Irán están parando".
Noticias destacadas
El dólar abrió sin grandes variaciones este jueves, mientras se atenúan los temores geopolíticos gracias a un tono más pacificador de Washington frente a las intensas protestas dentro de Irán.
La divisa transaba estable a $ 881,3 en los primeros negocios, tras cerrar a mitad de semana en su precio más bajo desde fines de 2023 gracias a los nuevos máximos históricos del cobre, entre otros factores.
Los precios del petróleo caían alrededor de 3,5%, la plata retrocedía 1,9% y los rendimientos del Tesoro subían 2 puntos base, después de que Donald Trump dijera haber recibido garantías de que "los asesinatos en Irán están parando". Por su parte, el cobre transado en Londres bajaba 0,6% y un indicador del dólar global subía marginalmente.
Las tensiones aumentaron en la víspera, con inversionistas temiendo una incursión militar en el país persa. Trump había mencionado que "la ayuda ya está en camino", y luego se ordenó una evacuación de personal en la base estadounidense de Qatar.
