Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre estable mientras se alivian las tensiones geopolíticas tras declaraciones de Trump sobre situación en Irán

Los precios del petróleo caían alrededor de 3,5%, después de que el mandatario dijera haber recibido garantías de que "los asesinatos en Irán están parando".

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 15 de enero de 2026 a las 09:01 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas peso chileno mercados locales mercados internacionales mercado cambiario Benjamín Pescio
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

"Hay una realidad, tenemos pocos recursos": Kast empieza a sincerar señales de austeridad de cara a su llegada a La Moneda
2
Mercados

Banco Central reconoce error de un informante en dato del mercado de divisas: no hubo un fuerte desarme de la posición extranjera contra el peso chileno
3
Empresas

¿Quién es la gigante china que hacía los túneles de la Línea 7 y cuyo contrato fue terminado por Metro?
4
Mercados

Saieh vuelve a vender acciones de SMU en la bolsa: recaudó más de US$ 3 millones
5
Economía y Política

Deuda pública alcanza nuevo récord y supera el 43% del PIB por primera vez desde la década de los 80
6
Regiones

“Fue un accidente de alto potencial”: a un mes de incendio en ducto de Enap Magallanes presidenta de sindicato sigue preocupada por gestión de infraestructura crítica
7
Empresas

Corte de Rancagua confirma sentencia contra Punta Puertecillo, pero reduce multa de US$ 45 millones a solo $ 18 millones
8
Mercados

¿A río revuelto...? Bancos refuerzan beneficios a clientes tras estreno de “Santander Rewards”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete