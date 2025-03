Dólar se estabiliza tras fuertes caídas de la semana y datos de empleo que confirman una desaceleración de EEUU

El dólar se estabilizaba este viernes, tomándose un respiro de las profundas caídas de la semana, al enfrentar presiones mixtas luego de que el mercado conociera un reporte clave de empleo en Estados Unidos.

La paridad local cotizaba a $ 930 antes del mediodía, sin cambios respecto del jueves, día en que llegó a caer a niveles de $ 920, sólo para terminar apenas a la baja en las puntas vendedoras compiladas por Bloomberg.

“Después de una semana tan intensa en caídas -con una baja acumulada de más de $ 30- era esperable un poco más de estabilidad", dijo a DF el estratega jefe de inversiones en Sura Investments, Ariel Nachari.

Debilidad laboral

Lo que en general mueve el trading hoy son las nóminas no agrícolas de febrero en EEUU, que fueron más bajas de lo esperado. La tasa de desempleo superó los pronósticos de estabilidad con un alza de una décima, y los salarios por hora se desaceleraron más de lo previsto.

"El dato de empleo, si bien fue menor de lo esperado, tampoco fue una sorpresa significativa. Venimos de un par de semanas en las que EEUU ha sorprendido negativamente en varios indicadores, y de hecho, el miércoles ya tuvimos una señal de esto con la creación de empleo privado. Eso ha mantenido al dólar estable en Chile. Por otro lado, el IPC (a nivel local) estuvo en línea con lo esperado, así que tampoco hay modificaciones relevantes en las expectativas desde ese frente", explicó Nachari.

Sin embargo, por otro lado, el dólar global siguió en picada. Es lo que muestra el dollar index, con un descenso de 0,4% hasta los 103,7 puntos, mínimos desde el 5 de noviembre. Viene de la mano con unas tasas de interés estadounidenses también en declive.

La debilidad en las cifras de empleo está presionando a la baja al cobre. Los futuros del metal en el mercado Comex bajaban 1,7% a US$ 4,73 por libra, tocando mínimos en lo que va de la jornada (aunque ayer llegó a tantear un máximo desde mayo).

A las 14:30 horas de Chile, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará en Nueva York sobre el panorama económico.

La guerra comercial no ha parado de hacer noticia. El Presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogó ayer sus aranceles contra Canadá y México, pero de todas formas la Bolsa de Nueva York cayó con fuerza. De acuerdo con Nachari, "el mercado se está dando cuenta de que es imposible seguir el día a día de Trump con respecto a las tarifas", lo que en parte explicaría también la calma en las operaciones de hoy en el mercado chileno.

Apuesta al peso

El contexto de altos precios del cobre, una Tasa de Política Monetaria estable y esperados recortes de la Fed ha hecho proliferar las apuestas de extranjeros por el peso chileno. De hecho, los no residentes quedaron al borde de registrar una posición neta a favor del peso en el mercado derivado local, según datos del Banco Central al miércoles.

Esto vino de la mano con una compra de alrededor de US$ 920 millones en dicha jornada, quedando la posición neta en apenas US$ 400 millones contra la divisa local, muy lejos de los niveles de US$ 7 mil millones en los que partió el año.