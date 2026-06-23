Dólar abre con fuerte alza sobre $ 910 a medida que el cobre pierde más de 3% por aversión al riesgo generalizada

La huida hacia activos seguros está favoreciendo al dólar y los bonos por igual. El dollar index escalaba 0,3% a nuevos máximos desde mayo de 2025, aun cuando los rendimientos del Tesoro caían 3 puntos o más en los tramos cortos y medianos.

Ya se está contagiando a todo tipo de activos financieros el temor a un nuevo ciclo restrictivo de la Reserva Federal, con efectos sobre el apetito por Inteligencia Artificial (IA) que se traspasan al cobre y golpean con más fuerza al peso chileno.

El tipo de cambio saltaba $ 7,6 hasta los $ 914,8 al inicio de las operaciones, según los datos de Bloomberg, tras cerrar este lunes con una leve alza.

La huida hacia activos seguros está favoreciendo al dólar y los bonos por igual. El dollar index escalaba 0,3% a 101,3 puntos, nuevos máximos desde mayo de 2025, aun cuando los rendimientos del Tesoro caían 3 puntos base (pb) o más en los tramos cortos y medianos.

En tanto, el cobre Comex retrocedía 3,3% a US$ 6,22 por libra, acompañado con pérdidas de metales preciosos como el oro y la plata. Mientras, los índices bursátiles se iban para abajo, especialmente los relacionados con la tecnología.

Política restrictiva

"El cobre no se ha librado del clima general de aversión al riesgo", escribió el head de estrategias de materias primas en Saxo Bank, Ole Hansen. El metal rojo "está sufriendo las mismas fuerzas macroeconómicas que lastran a la mayoría de los activos cíclicos", a medida que "los inversionistas han reducido su exposición a sectores sensibles al crecimiento, en medio de preocupaciones por condiciones financieras más restrictivas y un impulso económico más débil".

De acuerdo con su análisis, "la corrección bursátil impulsada por el sector tecnológico se ha sumado a esa presión", puesto que "en los últimos dos años, el cobre se ha asociado cada vez más con temas como la electrificación, la infraestructura de IA y el aumento de la demanda de energía". Como resultado, "los períodos de debilidad en las acciones tecnológicas y relacionadas con el crecimiento ahora se extienden cada vez más a los metales industriales".

Tras el contundente mensaje desplegado en el debut de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, junto con las estimaciones del resto de los miembros del banco central, el mercado se está tomando en serio la posibilidad de que suban las tasas.

Los mercados monetarios están descontando un tercio de probabilidad de que un ajuste de 25 pb se produzca cuanto antes, en la reunión de julio. De no ser así, contemplan 90% de chance de que esto ocurra en septiembre, y para el cierre de año no sólo lo dan por hecho, sino que están 50 y 50 previendo que el alza acumulada podría ser de 50 pb.

En este contexto, los traders especulativos han reforzado su apuesta al dólar en los futuros de divisas que transan las bolsas mercantiles estadounidenses, con lo que la posición neta a favor del billete verde alcanzó máximos desde principios de 2025, según datos del regulador.