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Bolsas mundiales caen a medida que siguen creciendo las dudas sobre la rentabilidad de los proyectos de IA

El IPSA chileno aflojaba 0,7%, mientras que en Wall Street, el Nasdaq retrocedía 2,2%, el S&P 500 bajaba 1,5% y el Dow Jones cedía 0,6%, En Europa, el Euro Stoxx 50 perdía 1,3%, y al cierre de Asia, el Nikkei se replegó 3,6%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 09:39 hrs.

IPSA Wall Street Acciones mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales Bolsa chilena mercado bursatil Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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