Bolsas mundiales caen a medida que siguen creciendo las dudas sobre la rentabilidad de los proyectos de IA

El IPSA chileno aflojaba 0,7%, mientras que en Wall Street, el Nasdaq retrocedía 2,2%, el S&P 500 bajaba 1,5% y el Dow Jones cedía 0,6%, En Europa, el Euro Stoxx 50 perdía 1,3%, y al cierre de Asia, el Nikkei se replegó 3,6%.

Las bolsas globales caían este martes, pues las preocupaciones en torno a la Inteligencia Artificial (IA) están ganando aún más fuerza, especialmente tomando en cuenta los desafíos económicos de Estados Unidos y la postura que ha adoptado la Reserva Federal (Fed).

El S&P IPSA chileno caía 0,7% hasta los 10.821,70 puntos en la apertura, con una amplia mayoría de acciones cotizando en rojo, entre ellas Copec (-1,4%), SQM-B (-1%) y Banco de Chile (-0,7%).

En Wall Street, el Nasdaq retrocedía 2,2%, el S&P 500 bajaba 1,5% y el Dow Jones cedía 0,6%, a medida que las altas valoraciones del sector tecnológico siguen asustando a los inversionistas. Estos se volcaban hacia los bonos del Tesoro, cuyas tasas han subido con fuerza en los últimos días, y ahora aflojaban 3 o 4 puntos base (pb) ante la demanda por refugio.

Los desencantados

SpaceX (-1,1%), que tras su histórica apertura a bolsa se ha posicionado como un emblema de la confianza del mercado en torno a la IA y la innovación, pasaba por su cuarta jornada consecutiva a la baja.

"El detonante inmediato (de la caída de Wall Street) fue el desplome del lunes en las acciones de SpaceX, que, poco después de su mediática salida a bolsa, buscó nueva financiación; una señal de que incluso las empresas más cotizadas de la 'nueva era' necesitan efectivo antes de lo que el mercado había anticipado", publicó XTB Latam.

JPMorgan señaló este lunes que el apalancamiento de los fondos especulativos (hedge funds) a nivel mundial está en máximos multianuales, y estimó que los rebalanceos de fin de trimestre podrían desencadenar una venta masiva de acciones por valor de US$ 165 mil millones antes de que termine junio.

Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx 50 perdía 1,3% y el FTSE 100 de Londres aflojaba 0,4%, también con la demanda volcándose hacia los mercados de renta fija, donde las tasas registraban caídas similares a las de los treasuries.

Asia sintió con particular fuerza el remezón. El japonés Nikkei se replegó 3,6% desde sus niveles récord, mientras que el CSI 300 de China continental, que se encontraba en máximos desde 2021, retrocedió 2,8%. En tanto, el hongkonés Hang Seng se hundió 1,8% a su menor nivel en un año.

"Los factores macroeconómicos alimentan activamente la ola de ventas. La Fed, bajo su nuevo presidente Kevin Warsh, señala una postura dura ante la inflación. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años se han disparado a máximos de 16 meses y el dólar global se ha fortalecido a máximos anuales", complementó XTB.

Los operadores están descontando un tercio de probabilidad de que un ajuste de 25 pb se produzca cuanto antes, en la reunión de julio. De no ser así, contemplan 90% de chance de que esto ocurra en septiembre, y para el cierre de año no sólo lo dan por hecho, sino que están 50 y 50 previendo que el alza acumulada podría ser de 50 pb.