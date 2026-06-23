Crece el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz mientras navieras recuperan confianza

Siete petroleros se encontraban en el estrecho la mañana del martes, entre ellos dos superpetroleros no iraníes completamente cargados que salían del golfo Pérsico.

Más buques están señalando abiertamente su intención de atravesar el estrecho de Ormuz, lo que apunta a una creciente confianza entre armadores y operadores respecto de enviar embarcaciones por este paso estratégico, a medida que disminuyen las tensiones.

Siete petroleros se encontraban en el estrecho la mañana del martes, según señales convencionales y visibles de seguimiento. Entre ellos había dos superpetroleros no iraníes completamente cargados que salían del golfo Pérsico. Tres buques transportadores de productos refinados también navegaban hacia el exterior, mientras que dos Suezmax con bandera iraní se aproximaban desde el lado opuesto. Un octavo petrolero —un very large crude carrier (VLCC)— también ingresó al golfo, pero lo hizo sin transmitir su posición durante el cruce y reapareció tras completarlo.

El cambio “refleja un cierto fortalecimiento de la confianza entre los armadores, ya que se espera que Irán se abstenga de atacar embarcaciones”, señaló Muyu Xu, analista senior de petróleo crudo de Kpler. Sin embargo, Xu advirtió que aún está por verse si efectivamente se materializará un tránsito seguro y sin restricciones.

Los mercados financieros, incluidas las materias primas, están atentos a las condiciones en esta vía marítima, luego de que un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán alcanzado la semana pasada allanara el camino para la reanudación del tráfico. En los últimos días se ha observado el paso de millones de barriles de crudo por esta ruta —que conecta el golfo con los mercados globales—, junto con el tránsito de ingreso de buques transportadores de gas natural.

El marcado cambio en las condiciones —sumado a las conversaciones que continúan en Suiza entre Washington y Teherán para alcanzar una solución permanente— ha contribuido a una fuerte caída de los futuros del petróleo.

El Brent cotizaba por debajo de US$ 77 por barril el martes. Esto se compara con un precio previo al conflicto de poco menos de US$ 73, lo que indica que la mayor parte de las alzas derivadas de la guerra ya se ha revertido.

La actividad en el estrecho había estado prácticamente paralizada desde el inicio de la guerra a fines de febrero. Ahora, más embarcaciones están dispuestas a transmitir su ubicación, lo que permite a los mercados petroleros y navieros —así como a los inversionistas globales— tener una mejor visión de los flujos de tráfico por el estrecho.

En tiempos de paz, alrededor de 135 embarcaciones cruzaban diariamente esta vía marítima, incluidos buques que transportan energía como petróleo, productos refinados y gas natural, además de otras cargas como graneles, contenedores y ganado. Habitualmente utilizaban el denominado sistema de identificación automática (AIS, por su sigla en inglés) para transmitir su ubicación. Todos los petroleros observados el martes utilizaban dicho sistema.

Estas transmisiones suelen ser exigidas por aseguradoras, financistas y asesores legales tradicionales, quienes requieren esa visibilidad para respaldar las operaciones comerciales. Algunas de las principales aseguradoras insisten en que estos transpondedores permanezcan encendidos para otorgar cobertura.

Entre los tránsitos actuales, el VLCC Universal Glory ingresó al estrecho la mañana del martes desde el interior del golfo Pérsico, transportando 2 millones de barriles de crudo saudita. Navega por una ruta cercana al centro del estrecho y tiene a Corea del Sur como destino declarado.

Detrás de él avanzan dos petroleros de productos refinados, mientras que una embarcación con bandera noruega y otro VLCC navegaban cerca de la costa de Omán. Un día antes, tres VLCC cargados con crudo iraní señalaron abiertamente sus cruces.

En sentido contrario, los Suezmax Sarak y Sobar realizan tránsitos de ingreso desde aguas cercanas a Pakistán. Ambas embarcaciones zarparon desde esa zona. El lunes, un VLCC no iraní y cuatro transportadores de gas natural licuado informaron sus cruces hacia el interior del golfo.

Aunque más buques han comenzado a transmitir sus desplazamientos, algunos todavía optan por apagar sus transpondedores durante parte del trayecto. Horas antes de que el Universal Glory iniciara su tránsito, un VLCC con destino a Taiwán ingresó al estrecho, pero luego dejó de transmitir su posición mientras transportaba cargamentos de crudo de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Horas después reapareció en el golfo de Omán.

De manera similar, un VLCC vacío con bandera de Liberia reapareció el martes en el golfo Pérsico, según su señal AIS. Previamente había informado que se encontraba frente a Khor Fakkan, en el golfo de Omán, la noche del lunes, antes de dejar de transmitir.

HMM Co. Ltd., operador del Universal Glory según figura en el sitio web de la compañía surcoreana, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico. Un mensaje enviado a la dirección registrada en la base de datos Equasis como perteneciente al administrador indio de Sobar, Vaniya Ship Management Pvt Ltd., tampoco pudo ser entregado.