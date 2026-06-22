Irán y EEUU establecen una línea de comunicación directa y una "célula de desescalamiento" para cesar operaciones militares en Líbano

Tras negociaciones nocturnas, el vicepresidente estadounidense JD Vance se refirió a "gran progreso"; la delegación iraní, a "importantes avances”; y Pakistán y Qatar, a "avances alentadores". El petróleo Brent cotiza este lunes con descensos quedando bajo los US$ 80 el barril.

Todas las partes involucradas en el diálogos sotenido el centro turístico suizo de Bürgenstock valoraron este lunes la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, tras el acuerdo interino alcanzado la semana pasada que permitió extender el alto al fuego y que Irán reabriera el estrecho de Ormuz.

“Sí, hubo algunas amenazas, algunas quejas, pero al final las conversaciones continuaron y logramos grandes avances”, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a los periodistas a primera hora de la jornada.

Por su parte, la delegación iraní afirmó que hubo “importantes avances” en las conversaciones que se extendieron durante toda la noche con Estados Unidos, mientras las partes enfrentadas buscan alcanzar un acuerdo de paz en un plazo de dos meses.

La mañana del lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa, Abbas Araghchi, señaló que los mediadores, Qatar y Pakistán, habían logrado aliviar parte de las tensiones relacionadas con Líbano. A su juicio, lo que ocurra en territorio libanés constituye la “primera prueba real”.

Agregó que Irán ya comenzaba a percibir beneficios financieros derivados del memorándum de entendimiento firmado la semana pasada, incluidos permisos especiales sobre sanciones estadounidenses a sus exportaciones de petróleo y el desbloqueo de activos congelados en países como Qatar.

“La incansable mediación de Pakistán y Qatar ha logrado importantes avances para poner fin a la guerra en Líbano”, escribió Araghchi en X. “Las exportaciones de petróleo y petroquímicos han sido eximidas, el bloqueo fue levantado, algunos activos congelados fueron liberados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán”.

Pakistán y Qatar, en una declaración conjunta, hablaron de “avances alentadores”, destacando pasos concretos logrados durante el diálogo.

Indicaron que Irán y Estados Unidos acordaron establecer un “comité de alto nivel” para supervisar las negociaciones, además de grupos de trabajo enfocados en temas nucleares y sanciones contra Teherán.

También se creará una “célula de desescalamiento” destinada a ayudar a garantizar el cese de las operaciones militares en Líbano.

Irán y Estados Unidos también establecieron una línea de comunicación para “evitar incidentes y malentendidos” relacionados con el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, donde los volúmenes de navegación han aumentado en los últimos días, aunque todavía se mantienen muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

Irán está incrementando sus exportaciones de petróleo gracias al levantamiento por parte de Estados Unidos del bloqueo naval que estaba presionando a la economía de la República Islámica.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó a Suiza el domingo y encabeza la delegación de Washington, aunque indicó que probablemente permanecerá allí solo algunos días. Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, enviado especial, también se encuentran en el lugar y participan activamente en las negociaciones.

El equipo iraní está liderado por Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento. Abandonó Suiza el lunes después de lo que medios iraníes calificaron como “intensas conversaciones”.

Las negociaciones continuarán durante esta semana con delegados de menor rango, quienes abordaran aspectos técnicos.

Según una fuente familiarizada con las conversaciones, que pidió no ser identificada debido a la sensibilidad del tema, una resolución del conflicto en Líbano será determinante para el éxito de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo bajo US$ 80

El petróleo retrocedía nuevamente en las primeras operaciones del lunes, con el Brent cayendo 2,7% hasta ubicarse cerca de US$ 78 por barril. La semana pasada perdió casi 8%, aunque todavía acumula un alza superior a 30% en lo que va del año.

Operadores señalan que esto se debe en gran medida a que pasarán meses, o incluso más tiempo, antes de que los flujos de petróleo y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz vuelvan a la normalidad.

Decenas de personas resultaron heridas en una explosión ocurrida el domingo en la principal planta doméstica de gas de Qatar, lo que puso de relieve los riesgos que enfrentan las instalaciones energéticas de Medio Oriente mientras aumentan su producción tras el pacto interino entre Estados Unidos e Irán. Según QatarEnergy, se produjo una explosión seguida de un incendio en la instalación de suministro de gas Barzan. El Gobierno informó que 54 personas resultaron heridas y otras 18 permanecían desaparecidas.