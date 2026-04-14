Dólar cae por alza del cobre en medio de expectativa sobre Medio Oriente y tras precios al productor en EEUU

El dollar index perdía un 0,6% tras las cifras del IPP en marzo, mientras que los futuros del cobre Comex aceleraban su avance a 1,5%, a US$ 6,14 por libra.

El dólar bajaba el martes en el mercado cambiario chileno, por un sólido avance del cobre y en línea con una depreciación global de la divisa, mientras los inversionistas esperan un avance diplomático en Oriente Medio, a pesar de que el ejército estadounidense inició un bloqueo de los puertos iraníes.

En las operaciones a las 11.40 horas, el dólar cotizaba a $ 887,22, con una caída de $ 6,14 desde el cierre del lunes. El dollar index perdía un 0,6%, mientras que los futuros del cobre Comex aceleraban su avance para ganar 1,52%, a US$ 6,14 por libra.

Los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán podrían regresar a Islamabad esta semana para reanudar el diálogo destinado a poner fin a la guerra, informaron fuentes a Reuters, después de que el fracaso de las negociaciones del fin de semana llevó a Washington a imponer un bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

"El dólar peso comienza a la baja fuertemente, ya que el mercado durante la noche estuvo positivo por declaraciones de Trump de contactos con Irán para intentar llegar a un acuerdo", dijo el director general de BeFx, Rodrigo Castillo.

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El dólar amplió sus pérdidas frente a otras monedas tras datos del Departamento del Trabajo estadounidense que mostraron que el Índice de Precios al Productor para la demanda final subió un 0,5% en marzo, por debajo del alza del 1,1% previsto por los economistas encuestados por Reuters, tras un incremento revisado a la baja del 0,5% en febrero.

"Con el dato del IPP más bajo que lo esperado, la divisa debería confirmar la ruptura de los $900 descontando el conflicto en Medio Oriente", agregó Castillo.