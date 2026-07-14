El dólar se desploma más de $10 tras sorpresiva contracción del IPC en EEUU en junio más profunda que lo esperado

Los precios al consumidor cayeron 0,4% mensual en junio en EEUU, lo que redujo las apuestas de que la Reserva Federal subirá la tasa de interés oficial en su reunión del 28 y 29 de julio. El cobre subía con fuerza a US$ 6,42 la libra en Comex.

El dólar bajaba con fuerza a media mañana del martes en el mercado chileno desde el máximo del año que marcó el lunes, luego que en Estados Unidos se reportó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que sorprendió con una contracción más profunda que lo esperado en junio y que redujo las apuestas de que la Reserva Federal subirá la tasa de interés oficial en su reunión del 28 y 29 de julio.

Poco después de las 10 de la mañana, el dólar cotizaba a $923,51, con un descenso de $ 11,19 desde el lunes, de acuerdo con las cotizaciones de Bloomberg. El dollar index perdía 0,54%, mientras que el cobre referencial Comex subía un 2,3%, a US$ 6,42 por libra.

El IPC de Estados Unidos cayó un 0,4% intermensual en junio​​​​​​​​, según dijo el martes​​​ del Departamento de Trabajo, una contracción mucho más profunda que lo anticipado. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,1%​ en junio​. En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el IPC se moderó a un alza de 3,5​%​​​​​​​​​, tras un aumento del 4,2%​ en mayo​​​. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 3,8%​ en junio.

"La reacción fue inmediata. El dollar index retrocede cerca de un 0,6%, las bolsas internacionales operan con fuertes avances y el dólar peso cae hasta la zona de los $924, borrando gran parte del avance registrado durante las últimas sesiones", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX. "A este escenario se suma un cobre que continúa entregando apoyo al peso chileno, fortaleciendo las presiones bajistas sobre el tipo de cambio".

Según informó Reuters, los operadores estiman ahora que hay un 15% de probabilidades de que se produzca una subida de un cuarto de punto en las tasas en la próxima reunión de la Fed, frente al 35% que se barajaba antes del informe. Los operadores siguen otorgando a una subida en septiembre una probabilidad cercana al 70%, aunque esta cifra ha bajado desde el más del 90% que se estimaba antes del informe.

"La desaceleración tanto del IPC general como de la inflación subyacente refuerza la idea de que las presiones inflacionarias derivadas del alza previa de los precios de la energía podrían estar perdiendo intensidad, lo que reduce la urgencia de que la Reserva Federal continúe endureciendo su política monetaria. Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente sigue siendo un foco de atención, luego de que el presidente Donald Trump anunciara nuevas medidas contra Irán, manteniendo la incertidumbre sobre la evolución de los precios del petróleo. En Chile no se publicarán datos económicos durante la jornada", dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

Se moderan apuestas contra el peso

"En el plano local, la posición de los inversionistas no residentes disminuyó hasta los US$16.645 millones en contra del peso chileno. Si bien sigue siendo una apuesta extraordinariamente elevada, será interesante observar si este dato inflacionario marca el inicio de un cierre más agresivo de posiciones, lo que podría acelerar la apreciación del peso chileno durante las próximas jornadas llevándolo incluso por debajo de los 920", agregó Castillo.