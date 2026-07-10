Dólar abre con leve baja en medio de estabilización en mercados externos pese a tensión en Medio Oriente

El dólar abrió con una leve baja el viernes en el mercado cambiario chileno, mientras los precios del crudo bajaban pese a que la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán volvía a afectar al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

En las primeras negociaciones, el dólar cotizaba a $ 927,00, con una baja de $ 1,21 desde el cierre del jueves, según las cotizaciones de Bloomberg. El dollar index descendía levemente, mientras el futuro del cobre referencial Comex, subía 0,1% a US$ 6,27 por libra.

"El día de hoy el dólar cotiza en torno a los $ 927 pesos por dólar, prácticamente muy plano con respecto al cierre del día de ayer luego de ir en busca del máximo de los $ 938 por incertidumbre mundial", dijo Emilio Pichara, director comercial de BeFX.

A media mañana en Londres, los futuros del Brent cedían 0,3%, a US$ 76,11 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) también restaban 0,3%, a US$ 71,87. De todos modos, los renovados ataques entre Washington y Teherán llevaron al Brent a encaminarse a un aumento semanal cercano al 6% y el WTI, del 5%.

"Los precios han retrocedido desde los máximos de mediados de semana, pero sigue existiendo una prima de riesgo considerable, ya que el tráfico por el estrecho de Ormuz se ha vuelto prácticamente a paralizar, sin señales claras de cuándo podría reanudarse la normalidad", afirmó Vandana Hari, de la consultora Vanda Insights, citado por Reuters.