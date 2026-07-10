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Dólar abre con leve baja en medio de estabilización en mercados externos pese a tensión en Medio Oriente

El dollar index descendía levemente, mientras el futuro del cobre referencial Comex, subía 0,1% a US$ 6,27 por libra.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 08:40 hrs.

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<p>Dólar abre con leve baja en medio de estabilización en mercados externos pese a tensión en Medio Oriente</p>

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