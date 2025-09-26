Dólar pierde la marca de $ 960 en apertura mientras operadores esperan datos de inflación clave en EEUU
El mercado derivado está dando por hecho que la Fed recortará las tasas una vez más en 2025, pero tras los datos de ayer, están algo más divididos sobre la posibilidad de que implemente una segunda rebaja adicional antes del cierre de año.
La paridad dólar-peso abrió a la baja este viernes, pasando por momentos de alivio tras la ola de compras globales de dólares que comenzó a mitad de semana. Los agentes del mercado están a la espera de datos de inflación clave en Estados Unidos.
El dólar caía $ 2,7 a $ 959 esta mañana, después de subir el jueves impulsado por la revisión definitiva del PIB estadounidense y otros datos económicos que desafían las perspectivas de relajación monetaria de la Reserva Federal.
Tomándose un respiro de dos jornadas alcistas, el dollar index caía un leve 0,1% y los bonos del Tesoro cotizaban estables. El cobre bajaba 0,8% en la Bolsa de Metales de Londres, aún revirtiendo alzas que fueron motivadas por restricciones de oferta en una gran mina indonesia.
Los traders esperan nuevos datos de inflación estadounidenses: el reporte de Consumo en Gasto Personal (PCE, sigla en inglés) de agosto, agendados para las 9:30 (horas de Chile).
Más específicamente, la atención se centra en sus indicadores de precios, y en particular el deflactor subyacente -sin alimentos y energía, componentes más volátiles-, ya que es considerado el "dato inflacionario favorito de la Fed".
