Dólar abre con leve caída mientras compras globales se detienen y el precio del cobre sigue en rally

A las 9:30 (hora de Chile) se publicará en EEUU la lectura final del PIB del segundo trimestre, para la que se espera sólo una pequeña revisión al alza en el componente de consumo personal.

El tipo de cambio abrió ligeramente a la baja este jueves, mientras se calma la ola de demanda internacional por dólares de mitad de semana, y el mercado sigue atento los súbitos mayores precios del cobre.

La paridad local caía $ 1,6 hasta los $ 951,6 en las primeras operaciones, de acuerdo con los datos de Bloomberg, después de subir ayer en medio de un repunte generalizado.

"El peso chileno experimentó cierta debilidad en medio de la fortaleza global del dólar, pero mostró una resistencia más significativa frente a sus pares, ya que su subida en lo que va del año comenzó a erosionarse y ha ofrecido un mejor sesgo de riesgo frente al dólar. Seguimos cortos en dólar-peso", publicaron los estrategas de BBVA.

Este jueves el dollar index retenía casi intactos sus máximos de tres semanas, mientras que el cobre escalaba 0,6% a nuevos máximos desde mayo de 2024, aún movido por las contingencias que obligaron a Freeport MacMoRan a declarar fuerza mayor en la mina Grasberg de Indonesia.

"El tipo de cambio cede principalmente por el fuerte avance de los futuros de cobre, que llegan a su mayor nivel desde fines de junio. La suspensión de operaciones en Grasberg, una de las minas de cobre más grandes del mundo, mantiene expectativas de menor oferta y respalda el impulso del metal, factor que compensa y supera el efecto de un dólar global algo más firme", aseguró el analista de mercados de Capitaria, Gabriel Iturriaga.

A través de un artículo, Bloomberg hizo hincapié en que el efecto positivo del cobre en el peso chileno es limitado, debido a que el país sigue teniendo una tasa de política mucho menor a la de Brasil o Colombia, haciéndolo un destino menos atractivo para operaciones de carry trade. A esto se sumaría la volatilidad antes de noviembre, debido a que aún la incertidumbre electoral no se despeja del todo.

También a esa hora se darán a conocer las series preliminares de agosto con las órdenes de bienes durables y de capital subyacente. Otro reporte mostrará simultáneamente las nuevas peticiones semanales de subsidios por desempleo.