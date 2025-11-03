Dólar abre estable con mercados a la espera de cifras privadas del sector manufacturero en EEUU

Los datos se publicarán al mediodía. Por segundo mes podría no conocerse el reporte oficial de nóminas no agrícolas, mientras el cierre del gobierno federal suma 33 días y amenaza con convertirse en el más largo de la historia.

La paridad dólar peso arrancó noviembre con tranquilidad, mientras los inversionistas están en modo espera antes de los primeros datos de actividad del mes pasado en Estados Unidos, para seguir calibrando sus expectativas de tasas de interés.

El dólar abrió plano a $ 942 este lunes en Chile, tras un fin de semana largo por el feriado del viernes. Un indicador del dólar global operaba sin cambios relevantes, en línea con los rendimientos del Tesoro estadounidenses. Tampoco los precios del cobre registraban variaciones.

No hubo sorpresas en el Imacec de septiembre, que subió 3,2% interanual, favorecido por dos días hábiles más que en la base de comparación.

Algunas luces

Noviembre recién comienza, por lo que se avecinan las principales cifras económicas octubre en EEUU. Solo que por segundo mes podría no conocerse el reporte oficial de nóminas no agrícolas, mientras el cierre del gobierno federal suma 33 días y amenaza con convertirse en el más largo de la historia.

Los datos que sí se esperan con certeza son los de fuentes privadas. El Instituto de Gestión de Suministros publicará al mediodía su índice de gerentes de compras del sector manufacturero, para el que se espera una octava lectura en zona de contracción (bajo los 50 puntos).

El dólar subió globalmente la semana pasada, aunque en Chile se mantuvo estable. El presidente Jerome Powell de la Reserva Federal rechazó enérgicamente las expectativas del mercado de un nuevo recorte de tasas tan pronto como en diciembre, lo que dio impulso a los rendimientos del Tesoro.

Por otro lado, las tensiones comerciales se han relajado, después de que Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, llegaran a un acuerdo que involucra la postergación de los aranceles entre ambas potencias.

Este sábado la Casa Blanca anunció que China levantará los controles a la exportación de tierras raras y pondrá fin a las investigaciones sobre las empresas estadounidenses de semiconductores en virtud del nuevo pacto comercial. Beijiing otorgará licencias generales de exportación para materiales clave, revirtiendo las restricciones anteriores. A cambio, Washington suspenderá determinados aranceles y cancelará un impuesto previsto sobre los productos chinos.

EEUU entró este domingo en su horario de invierno, por lo que el desfase entre Chile y la hora del este del país norteamericano ahora es de dos horas Vale decir, en EEUU es dos horas más temprano.