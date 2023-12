Fiscal Sepúlveda y caso Primus: “Es probable que antes del 9 de enero pidamos otra formalización”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este 2023, el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda Araya (48), cumplió dos décadas integrando las filas del Ministerio Público. Egresado de Derecho de la Universidad de Chile en 2001, parte importante de su trayectoria la dedicó a la investigación de los casos más emblemáticos del mundo económico y financiero, participando, en el Caso Penta y la estafa de AC Inversions, entre otros.

Hoy, está al mando de tres de las indagaciones más bulladas del mercado financiero: el caso Primus; el caso Saieh; y el caso audios.

En entrevista con Diario Financiero, el fiscal accedió a conversar sobre el caso Primus, que de los tres anteriores es el que está más avanzado. De hecho, para el 9 de enero de 2024 está fijada la audiencia de formalización del abogado Antonio Guzmán, imputado en el marco del caso que afecta al factoring controlado por Raimundo Valenzuela, donde se investigan los delitos de estafa y falsificación de instrumento mercantil.

“Le pedimos (a la Universidad Federico Santa María) que nos hagan las trazabilidades de dinero”, reveló el fiscal Sepúlveda.

El caso Primus comenzó a fines de marzo, cuando la empresa informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el hallazgo de una serie de operaciones respaldadas con cheques falsos. Hoy, el exgerente general, Francisco Coeymans, y el exdirector comercial, Ignacio Amenábar, son apuntados por la empresa como parte de un supuesto “esquema defraudatorio”, en el que también habrían participado Guzmán y otros clientes del factoring.

- ¿Tras estos meses de investigación, a qué conclusiones ha podido llegar en el caso Primus?

- Es un caso complejo. Tiene muchos temas relacionados, muchas personas y dinero involucrado, hay muchas operaciones que están en juego. Pero creo que ya tenemos más o menos cierta claridad de que efectivamente se utilizó un mecanismo para realizar operaciones con documentos mercantiles falsos. Lo que a la postre significó que esos dineros, por un lado, salieran de Primus para pagar o comprar estas operaciones. Y por otro lado, implicó el no pago por parte de los deudores de las sumas de dinero que habían sido adelantadas o cedidas, cuando se compraron los documentos y posteriormente hubo perjuicio. Y son bastantes documentos.

- ¿De cuántos documentos estamos hablando?

- De cientos de documentos.

- ¿Y en montos?

- Si uno hace una sumatoria del valor de todos los cheques, son más o menos $ 9 mil millones.

- La empresa ha hablado de $ 97 mil millones…

- A lo que refiere Primus es que sería $ 100 mil millones el monto de toda esta cartera de clientes que tiene operaciones con la empresa, y ahí hay varios tipos de operaciones. Entiendo, en general, que están hablando de los que han reportado una mora, es decir, que no se ha pagado, que no necesariamente están relacionadas con todo esto, con los cheques.

No descarto tampoco que probablemente respecto de esas otras operaciones quizás haya algún ilícito, pero de lo que nosotros tenemos claridad es respecto al tema de los documentos mercantiles falsos, de los cheques, que alcanzarían los $ 9 mil millones.

- ¿Cómo ocurrían estas operaciones? ¿Una duda razonable es cómo una empresa no es capaz de detectar algo así?

- Es un punto muy importante porque ingresar cientos de cheques a una empresa como esta no es algo que se hace de un día para otro, sino que se va desarrollando durante un periodo de tiempo. En la experiencia que tengo en este tipo de fraudes corporativos, siempre algo falla. Y la verdad es que muchas veces los medios no son tan sofisticados.

- ¿Y ese es este caso?

- Estamos hablando de que el fraude se hacía con cheques que son falsos, de una falsedad absoluta. O sea, no es que se trate de cheques que hayan sido robados a otras personas, sino que son documentos que no son cheques. Estamos hablando de imitaciones de cheques.

- ¿Eran fácilmente identificables?

- Uno tiende a pensar que los que se dedican a estos negocios son más avezados a la hora de determinar si es un cheque o no. Imagino también que hay mecanismos para verificar estos documentos. No creo que sea tan fácil como que yo me ponga a imprimir en una impresora a color un cheque y los ande entregando a los factoring para que me pasen dinero a cambio. Creo que tiene que haber un mecanismo para cerciorarse, y todas esas cosas van fallando.

- Usted dice que esto ocurrió en el tiempo, pero las alertas debieron saltar cuando aparece el primer cheque falso. ¿Cómo llegan a ser cientos?

- Aquí también está el factor en el cual se van prorrogando los documentos, se van reemplazando los cheques por otros cheques. Entonces, llega un momento en que se van a cobrar estos cheques y ahí el cobro masivo es el que deviene posteriormente en el descubrimiento.

- ¿Cuánta gente está involucrada, cuántos son los imputados?

- Para la ley, son imputados todas las personas que son investigadas.

No los he contado, pero son como 10 personas. Ahora, no descarto que esto pueda seguir aumentando porque hay distintos niveles de participación. Hay gente que está en una estructura un poco más arriba en la empresa, fuera de la empresa, que hacían de intermediarios para para recibir la plata.

Los exejecutivos

- ¿Qué rol cumplía el abogado Antonio Guzmán, que será formalizado a inicios de enero?

- El señor Guzmán participa en estas operaciones según lo que nosotros hemos podido acreditar en la investigación. Y él también tenía una relación con estos ejecutivos principales de Primus que están siendo investigados en el caso.

- Se refiere a los exejecutivos Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar…

- Exactamente.

- Y respecto de los dos exejecutivos de Primus, ¿qué rol jugaron?

- Estamos muy cerca de poder tener claridad para poder tomar decisiones procesales respecto de ellos. Estamos esperando el resultado de un par de diligencias que van a salir en estos días, probablemente antes de fin de año, para poder tomar una decisión.

- ¿Qué tipo de diligencias?

- Son fundamentalmente pericias y algunas declaraciones.

- ¿Declararon Coeymans y Amenábar?

- Declararon, pero es reservado. Ellos nos pidieron el secreto.

- ¿Descubrir la “ruta del dinero” que reclama Primus es lo más complejo del caso?

- Nosotros contamos con bastante información bancaria, y estamos en un proceso de analizar y depurar la información, y poder determinar los destinos de los dineros. Lo que llaman follow the money, es un axioma clásico en esta clase de investigaciones. Una de las pericias que estamos esperando apunta a efectivamente determinar dónde fue a parar la plata. Creo que eso es muy importante, porque, como dicen por ahí, “el dato mata relato”. Al final, uno puede decir muchas cosas, pero si la información bancaria nos dice otra, pierde un poco de sentido el relato.

- En algunos artículos de prensa se ha hablado de maletines con dinero que estarían en Panamá…

- De eso no tenemos mayores antecedentes. Estamos concentrados en la plata que se recibió por estas personas imputadas, como también la plata que salió de Primus y que es trazable vía operaciones bancarias.

- ¿Esa trazabilidad hasta dónde llega?

- Eso está pendiente todavía y estamos esperando que nos llegue. Pero es una cantidad de movimiento muy importante que está asociados con todos estos cheques y todas las operaciones.

- ¿Y que probablemente llegaban a estas sociedades y de estas ociedades volvían a las personas que colaboraban con el supuesto esquema…?

- Esa es una de las tesis, efectivamente, que está pendiente de verificación. Pero creo que hay probabilidades ciertas de que bastante de eso sea posible verificar.

- ¿Es probable que el 9 de enero de 2024 se formalice a más gente, además de Guzmán?

- Es probable que antes del 9 de enero pidamos otra formalización, y frente a ese escenario, se cambia la formalización a otra fecha. Pero es un tema que lo maneja el tribunal, no nosotros.

- Concretamente, ¿a Coeymans y Amenábar se les va a formalizar?

- Lo estamos estudiando, pero vamos a tener pronto una respuesta respecto a eso, antes del 9 enero.

- ¿La formalización de Coeymans y Amenábar depende del tema de la ruta del dinero?

- Exactamente. Es un antecedente muy importante para esos efectos. Esa pericia se la encargamos a la Universidad Federico Santa María, a la que les entregamos la información bancaria y ellos la están analizando. Entiendo que esa pericia va a estar lista en los próximos días.

- En concreto, ¿qué es lo que se le encargó a la universidad?

- Se le entregaron todos los antecedentes bancarios que tenemos.

- ¿De todos los imputados, incluidos Coeymans y Amenábar?

- Exactamente, y de las sociedades. Les pedimos que nos hagan las trazabilidades de dinero. Estamos esperando esto, porque creemos que es muy importante para la investigación.

- Ahora, respecto de otras personas del esquema acusado por Primus, ¿tiene conclusiones?

- Prontamente vamos a tomar una decisión, no sé si de todos, pero por lo menos de varias de las personas involucradas en esto o que aparecen como imputados.

Primus, la empresa

- La defensa de Coeymans y Amenábar es que aquí hubo una especie de “desorden administrativo” y que tanto Valenzuela como Guerrero estaban enterados. ¿Se está investigando esto?

- Es parte de la investigación, efectivamente, esclarecer qué es lo que se sabía y qué es lo que no se sabía por parte de los órganos principales en la administración de la empresa. Ahora, uno también puede relativizar esa información, no hace menos delito una conducta si es que alguien sabía que se estaba cometiendo o no.

- En su experiencia, ¿cree que esto pudo haber ocurrido sin que Valenzuela y Guerrero supieran?

- Es difícil hacer un juicio de valor de si sabían o no sabían sobre la base de la experiencia. La verdad es que cada organización es distinta y tiene órganos diferentes, y mucho depende también de la forma en que se compenetre la organización en las operaciones. Sin perjuicio de ello, creo que la médula de esto es determinar si efectivamente el presidente del directorio y el vicepresidente sabían que se estaba haciendo esto exante de que se hiciera. Porque claro, probablemente pueden tomar conocimiento posteriormente, pero eso no transforma los hechos delictivos.

- ¿Ha podido llegar a esa conclusión?

- No tengo antecedentes serios como para decir que en realidad todo esto es una “pantomima”, de que todos sabían y lo hacían porque les convenía a la empresa. No, no tengo antecedentes para hacer eso.

Sí se ha levantado como una tesis el hecho de que antes del directorio del 29 de marzo -que fue donde se desata todo este problema- había conocimiento de estas operaciones. Y eso está en materia de investigación.

Investigaciones fuera del país

Coeymans y Amenábar no solo están siendo investigados en Chile. Durante la semana pasada, Primus ingresó una denuncia en contra de sus exejecutivos en Perú por lavado de activos. “Nos limita un poco a nosotros el poder ahondar en eso, puesto que es materia de competencia de la justicia peruana, pero por lo menos vamos a tratar de determinar si efectivamente la plata salió de Chile para Perú”, sostuvo el fiscal.

A esta denuncia se suma una querella en Panamá de un banco panameño en contra de los chilenos Hugo Villagrán, Marcelo Rivadeneira y Ángelo Castiglione, quienes fueron apuntados desde Primus como participantes del esquema.

- ¿Podría haber una eventual conversación con las con las instituciones peruanas para analizar una investigación en conjunto?

- No lo descarto, por supuesto puede haber una colaboración, habitualmente se hacen este tipo de situaciones.





Caso Saieh:

“La jurisdicción de EEUU no puede decir si los hechos son delito o no, eso solamente es atribución de la justicia chilena”

- ¿Cómo impacta en la causa de CorpGroup el hecho de que prácticamente todas las querellas se hayan desistido, a raíz de lo solicitado por un tribunal en Estados Unidos?

- Desde el punto de vista procesal nos podemos mantener solos, no necesitamos que haya gente que se esté querellando para poder realizar una investigación. Y la idea que tenemos es que más allá de que hubo un desistimiento masivo, de si hay querellantes o no, el mandato que tenemos por ley es, en definitiva, es establecer si es que efectivamente hubo delitos o no, y en ese sentido, nosotros estamos total y absolutamente habilitados para continuar con la investigación.

- ¿Pero le quita peso a la investigación el que no haya querellados?

- No le quita peso, porque como comentaba, la investigación la hace la Fiscalía. Ahora, procesalmente, para estas personas que eran querellantes se les hace más difícil intervenir, porque tienen más dificultad para hacer peticiones.

- ¿Y qué tiene pensado respecto de este caso? ¿Va a seguir adelante?

- Sí, todavía estamos haciendo diligencias en el caso Saieh. Estamos esperando una orden de investigar que presentamos a la PDI, un informe policial que esperamos que se evacue pronto para revisarla y ver qué diligencias quedan pendientes.

- El abogado de Saieh ha dicho que todos los documentos que ustedes han solicitado ahora, ya fueron entregados. ¿Eso es así?

- No tengo conocimiento de que hayamos pedido documentos por segunda vez.

- ¿Se ha podido formar una idea de lo que ocurrió en el caso Saieh, donde se denunció un vaciamiento patrimonial?

- Estamos esperando todavía estos antecedentes de investigación para poder tomar una decisión respecto al caso, y para poder decir a ciencia cierta cuál va a ser la posición de la Fiscalía respecto a esto.

- ¿El hecho de que una jueza en Estados Unidos diga que el caso ya fue juzgado no impide que ustedes puedan ir a juicio en Chile?

- Absolutamente no lo impide, porque son dos cosas distintas. Lo que pasó en Estados Unidos es fundamentalmente una resolución del caso civil que es el equivalente a un proceso de reorganización judicial acá en Chile. Pero la jurisdicción de Estados Unidos no puede decir si es que los hechos son delito o no, eso solamente es atribución que tiene la justicia chilena.

- Pero esos bonistas participaron del acuerdo en EEUU…

- No con todos, porque hay algunos que no llegaron, que no estuvieron de acuerdo con la propuesta.

Caso audios:

“Tenemos que determinar que lo que se dice en el audio pasó o no pasó”