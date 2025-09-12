Fondo SVP liquida 5 millones de ADR de Latam por US$ 238 millones y reduce su participación en la aerolínea a 5,13%

La operación, que se ejecutó a través de cinco sociedades del fondo británico, se produjo luego de que este lunes Sixth Street concretara la cuarta venta secundaria de títulos de la aerolínea, luego de su exitosa reestructuración.

Los antiguos acreedores de Latam Airlines que entraron a la propiedad del grupo aéreo durante su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU, siguen cosechando los frutos de la operación, luego de que este lunes, el fondo Sixth Street Partners protagonizara la cuarta venta secundaria de acciones de la aerolínea.

Y esta vez fue el turno del fondo Strategic Value Partners (SVP), que a través de cinco de sus sociedades liquidó este jueves 5 millones de American Depositary Receipts (ADR) de Latam a un valor de US$ 47,69 por papel, por un total de US$ 238 millones.

De este modo, el fondo británico, que durante la reestructuración pasó a convertirse en uno de los principales accionistas de la aerolínea, redujo su participación en la propiedad desde 6,78% a 5,13%.

Las sociedades que participaron en la liquidación son Grouse Moor Sarl, Ashton Gate Sarl, Strategic Value New Rising Fund, Wild Heath Sarl y Green Pasture Sarl.

La cuarta venta secundaria que se cerró el lunes involucró 7 millones de ADR, con un compromiso de compraventa a US$ 47,6 por título, lo que implicó unos $ 23 por acción listada en la Bolsa de Santiago (cada ADR contiene 2 mil de estas acciones).

Por medio de esa operación, Sixth Street redujo su presencia en la propiedad de 18,84% a 16,53%.