Latam Airlines: todo lo que debes saber sobre la cuarta venta secundaria de la empresa más transada de Chile

La operación se cerró este mismo lunes, e involucró 7 millones de ADR, con el compromiso de compraventa a US$ 47,6 por papel, lo que implica unos $ 23 por acción listada en la Bolsa de Santiago (cada ADR contiene 2 mil de estas acciones).

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 9 de septiembre de 2025 a las 13:56 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

