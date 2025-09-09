Latam Airlines: todo lo que debes saber sobre la cuarta venta secundaria de la empresa más transada de Chile

La operación se cerró este mismo lunes, e involucró 7 millones de ADR, con el compromiso de compraventa a US$ 47,6 por papel, lo que implica unos $ 23 por acción listada en la Bolsa de Santiago (cada ADR contiene 2 mil de estas acciones).

Latam Airlines sigue haciendo noticia por sus ventas secundarias. La mayor aerolínea de América Latina anunció este lunes que recibió la solicitud de un accionista para proceder con una cuarta enajenación, que no pasó desapercibida en el mercado.

El proceso de venta secundaria le ha permitido a importantes inversionistas institucionales de Latam, como son los fondos Sixth Street Partners y Strategic Value Partners, realizar las ganancias esperadas con una inversión que comenzó años atrás, cuando Latam se encontraba en reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense.

El término "secundario" se refiere a que la transacción involucra acciones ya emitidas. Una venta primaria conllevaría nuevos papeles circulando y la posible dilución de las posiciones de actuales accionistas.

Compromisos que mueven

La cuarta venta secundaria se cerró este mismo lunes, e involucró 7 millones de Recibos de Depósito Americanos (ADR, sigla en inglés), con el compromiso de compraventa a US$ 47,6 por título, lo que implica unos $ 23 por acción listada en la Bolsa de Santiago (cada ADR contiene 2 mil de estas acciones), según el hecho esencial enviado por Latam a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Goldman Sachs y Barclays participaron como underwriters de esta operación, vale decir, intermediaron la colocación en el sentido de estructurarla, promocionarla y distribuirla. El pago tendrá lugar este miércoles 10 de septiembre.

Dado que el precio de $ 23 está por debajo del nivel en el que Latam cotizaba, esta llegó a sufrir una caída de 4,6% este martes en Chile, contribuyendo en buena medida al mal desempeño del S&P IPSA, dado que es la más transada de la plaza y una de las más valiosas, por lo que tiene una alta ponderación en el índice.

"La acción se fue por debajo del precio de la venta secundaria, porque los inversionistas que están apalancados tiene que salir a vender para cubrir su cuenta de márgenes. Para el accionista chileno que está apalancado, una caída de 4% en el precio de la acción puede llegar a representar una caída de hasta 10% en su inversión. Eso implica que tiene que salir a vender sí o sí para cubrir la garantía", observó el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya.

Sobre Latam existe actualmente un stock de 314 posiciones simultáneas (un tipo de compra apalancada), cuyo valor supera los $ 23 mil millones y es el mayor en el ranking de la Bolsa.

¿Por qué el accionista de la última venta secundaria acordó un precio más bajo para desprenderse de estos títulos? Las posiciones que tienen sobre Latam sus principales inversionistas extranjeros "son incómodas para ellos", ya que "se desvían del foco de su negocio, que es la deuda y no el patrimonio", y "no las vendían antes para no perjudicar su propia posición", aseguró un alto ejecutivo del área de estudios de una corredora local.

Araya dio la siguiente explicación: "Estos accionistas por definición son tenedores de bonos, entonces posiblemente tienen un límite legal para sus tenencias en renta variable. Como la acción de Latam ha rentado cerca de 70% este año, entonces tienes un exceso de inversión en renta variable que tienes que salir a liquidar lo antes posible. Es una cuestión de apuro forzado por ley, ante el exceso de rentabilidad”.

Según el ejecutivo, es importante tener en cuenta que las caídas de Latam este martes no están relacionadas con un ajuste a la baja en las estimaciones sobre sus resultados. Vale decir, su valor fundamental no se ve alterado por las novedades.

Más potencial

De hecho, Bice Inversiones acaba de actualizar su precio objetivo de Latam a $ 27,9 por acción, de la mano con su recomendación de "sobreponderar".

El Ebitda de la aerolínea crecería 14,1% en el conjunto de 2025 y 16,3% en 2026, según las estimaciones de Bice. "Estas revisiones al alza reflejan el sólido crecimiento de los kilómetros por asiento disponible (ASK, sigla en inglés) y el mayor poder de fijación observado durante 2025, frente a lo que se tenía previsto", dijeron los analistas Ewald Stark y Aldo Morales a través de un informe publicado este martes.

Estos son los puntos clave señalados por la corredora de bolsa: