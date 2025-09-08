Latam Airlines recibe solicitud para concretar una cuarta venta secundaria de acciones

La aerolínea destacó que, de acuerdo a los términos del RRA, el accionista vendedor tiene la facultad de determinar la fecha en que ocurra la operación, estando incluso facultado para retractarse o modificar el tamaño de la misma.

Latam Airlines anunció durante la tarde de este lunes que recibió una cuarta solicitud para proceder con una nueva venta secundaria de acciones en Estados Unidos y otras jurisdicciones fuera de Chile, que sigue a la que se materializó a mediados de agosto.

Las operaciones se enmarcan en los ajustes acordados con sus acreedores como parte del plan de reorganización que permitió a la compañía emerger fortalecida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU.

“Con esta fecha, la Sociedad ha recibido de parte de un accionista una solicitud para proceder con una cuarta venta secundaria de acciones bajo el Acuerdo de Derechos de Registro (“RRA”, sigla en inglés) la cual, de prosperar, estará garantizada mediante un compromiso de underwriting a firme. La implementación de dicha venta secundaria está sujeta a ciertos factores, incluyendo condiciones de mercado”, señaló la compañía a través de un Hecho Esencial informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La aerolínea destacó que, de acuerdo a los términos del RRA, el accionista vendedor tiene la facultad de determinar la fecha en que ocurra la operación, estando incluso facultado para retractarse o modificar el tamaño de la misma. Por ello, no tiene certeza aún de la fecha en la cual dicha venta podría tener lugar.

Tal como ocurrió en los casos anteriores, se prevé que la nueva venta secundaria ocurra únicamente en Estados Unidos y en otras jurisdicciones fuera de Chile.

Previamente, el 13 de agosto, los accionistas Sixth Street Partners y Strategic Value Partners acordaron vender 18 millones de American Depositary Receipts (ADR) de Latam a un precio de US$ 42,6 cada uno, por un monto total de US$ 766,8 millones, en la que fue la tercera venta secundaria de papeles tras la salida de la aerolínea del Capítulo 11.

Previamente, a mediados de junio, Latam concretó una segunda venta secundaria por US$ 370 millones, y antes de eso, la primera operación se celebró a mediados de 2024, cuando se enajenaron 19 millones de ADR.

La más valiosa de Chile

Cabe destacar que gracias a la continua alza en su cotización de sus acciones, Latam se convirtió a fines del mes pasado en la empresa de mayor capitalización bursátil de la Bolsa de Santiago, desplazando así al Banco de Chile.

Los principales accionistas de Latam son los fondos extranjeros Sixth Street Partners y Strategic Value Partners, junto con las aerolíneas Delta Air Lines y Qatar Airways, y con una participación menor, la familia Cueto -sus antiguos controladores-, a través de la sociedad Costa Verde Aeronáutica.