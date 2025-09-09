IPSA vuelve a los números rojos y pierde los 9.000 puntos a medida que SQM se hunde por noticias desde China

El índice chileno bajaba 1,1%, y con ello profundizaba la fuerte caída del lunes que puso fin a cinco récords consecutivos. No sólo SQM, también Latam influía de forma significativa en la plaza local, tras ajustarse al precio solicitado en una cuarta venta secundaria.

La Bolsa de Santiago perdió los 9.000 puntos en la sesión de este martes, ya que las situaciones de SQM y Latam respectivamente la dejaron con dos acciones de alta ponderación pujando en su contra.

El IPSA bajaba 1,1% hasta los 8.987,06 puntos pasado el mediodía, después de que el lunes cayó 1,3% y puso fin a una racha de cinco máximos históricos.

SQM-B (-6%) mostraba el peor desempeño de toda la bolsa, en medio de una venta general del sector litio, tras conocerse que una importante mina de CATL retomará pronto las operaciones suspendidas de agosto, según el medio estatal chino Securities Times.

El IPSA también resentía la presión de Latam (-3,8%), que sufría la segunda mayor caída de la plaza, para ajustarse a la cuarta venta secundaria solicitada públicamente ayer en la tarde. El accionista pidió un precio de US$ 47,6 por ADR, equivalente a $ 23 por acción listada en Chile, un poco más arriba del precio en el que cotizaba a esta hora del día.

Bolsas internacionales

En Estados Unidos, los principales índices bursátiles no mostraban cambios relevantes, mientras que las tasas cortas subían alrededor de 5 puntos base (pb) desde sus recientes mínimos.

La Oficina de Estadísticas Laborales publicó esta mañana su revisión anual preliminar de nóminas no agrícolas, y el resultado fue una corrección a la baja de 911 mil nóminas en los 12 meses al cierre de marzo de 2025, más profunda que las 700 mil nóminas que se esperaban ver sustraídas.

Más adelante esta semana vendrán algunos importantes datos de inflación de agosto en el país del norte: el miércoles se publicarán los precios al productor, mientras que el jueves será el turno de los precios al consumidor, que los agentes esperan con especial interés.

Todos estos son insumos para la actual discusión sobre si la Reserva Federal retomará el alivio monetario con un recorte de 50 pb, en lugar de los 25 pb que ya se dan por hecho. La reunión del banco central tendrá lugar el 16 y 17 de septiembre.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado que la economía presenta un "curioso balance" de mercado laboral en deterioro y una inflación más persistente de lo deseado, y que por el momento las señales del empleo lo inclinan a retomar cuidadosamente una política flexible.

Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx 50 se estabilizaba y el FTSE 100 de Londres avanzaba 0,2%. La plaza británica experimentaba un boom de compras de mineras liderado por Anglo American (8,6%), tras la noticia de que se fusionará con Teck Resources.

En China, el Hang Seng hongkonés sobresalió con un alza de 1,2%, frente a la caída de 0,7% por parte del continental CSI 300, mientras que en Japón el Nikkei se redujo 0,4%.