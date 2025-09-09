¿Se acabó el respiro para el litio? Gigante chino de baterías CATL se dispone a reabrir su mina antes de lo previsto

Los ejecutivos de la compañía informaron a sus empleados en una reunión celebrada en la madrugada del martes que se prepararan para la reanudación de las operaciones en la mina ubicada en la provincia de Jiangxi y que llamarán a los trabajadores de primera línea que habían sido reasignados.

El gigante chino de baterías, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), espera reanudar la producción en su mina de litio de Jianxiawo antes de lo previsto y se está preparando activamente para ello, según una persona con conocimiento directo del asunto citada por Bloomberg.

La noticia podría impactar en la cotización del carbonato de litio en los mercados globales, porque la salida de operaciones del proveedor había ayudado a reducir parte del exceso de oferta acumulado, y los precios de los contratos futuros de litio en la bolsa de Cantón ya caían tras los reportes.

Los ejecutivos de la compañía informaron a sus empleados en una reunión celebrada la madrugada del martes que se prepararan para la reanudación de las operaciones en la mina ubicada en la provincia de Jiangxi y que llamarán a los trabajadores de primera línea que habían sido reasignados tras la interrupción de la producción, según la persona, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada.

El destino de la mina de Jianxiawo y del centro de litio de la ciudad de Yichun ha estado bajo estrecha vigilancia, y algunos operadores incluso han sobrevolado la mina con drones con la esperanza de evaluar el estado de la operación días antes de que expirara un permiso clave el 9 de agosto.

Los precios del carbonato de litio, una forma refinada del material utilizado en baterías, han experimentado una mayor volatilidad debido a la incertidumbre en el suministro.

Bloomberg News informó en agosto que la producción en la mina Jianxiawo se suspendería durante al menos tres meses después de que CATL no extendiera el permiso de explotación. La compañía prevé que la actividad minera en el yacimiento se reanudará antes, aunque las autoridades locales aún no han emitido un nuevo permiso, según la fuente.

El medio de comunicación chino Jiemian informó el martes que la mina reanudaría su actividad "pronto", sin especificar un plazo.