Grupo Sartor y Latincapital venden negocio en Uruguay
El Grupo Sartor continúa realizando ajustes a sus negocios tras la intervención de su administradora de fondos.
Recientemente, anunció la venta de la filial uruguaya de su joint venture junto a Latincapital, “Sartor Latincapital Wealth Management”, dedicada a la gestión patrimonial.
El negocio en conjunto fue lanzado a comienzos de 2024 y contempló la apertura de una oficina en Uruguay. Tras estallar el caso Sartor, ambas firmas pusieron fin a la asociación en Chile, en diciembre pasado.
El 16 de julio, la firma informó al Banco Central de Uruguay que el 100% de las acciones de la filial fueron traspasadas a un actor del mercado local mediante un acuerdo de compraventa. Se trata de Nicolás Altuve, socio de la argentina Cabsa International, firma dedicada a la distribución de fondos, confección de notas y estructuración de capital privado.
