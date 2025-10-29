Los posibles candidatos a las vacantes que deja el reordenamiento de LarrainVial
Con el ascenso de Andrés Trivelli y el retiro de Leonardo Suárez, la corredora y el departamento de estudios buscan nuevos líderes.
Noticias destacadas
LarrainVial vive momentos de cambios a nivel organizacional.
De acuerdo con los estatutos de la firma, tras cumplir 65 años de edad, los socios Fernando Larraín Cruzat -miembro de la familia controladora de la firma-, el gerente general, Juan Luis Correa y el gerente de estudios, Leonardo Suárez, dejarán sus labores ejecutivas a contar del 2 de enero de 2026
Eso sí, no se irán del todo del grupo. Larraín continuará presidiendo la matriz, mientras que junto a Correa seguirán en los directorios de las filiales. En tanto, Suárez “continuará asesorando a la firma”, precisó Larraín en una comunicación interna dirigida a los trabajadores de LarrainVial.
El reordenamiento abrió la puerta a una serie de recambios. Uno de ellos, el ascenso del gerente general de la corredora de bolsa de LarrainVial, Andrés Trivelli, como nuevo CEO de la matriz, en reemplazo de Correa.
Según conocedores del proceso en LarrainVial, el cargo de presidente ejecutivo que dejará Larraín desaparecería.
Los favoritos del mercado
Con los movimientos a nivel de socios, se abrieron dos puestos en las filiales. Si bien aún no habría una decisión oficial, ya se especulan los reemplazos en la corredora de bolsa de LarrainVial.
Fuentes del mercado apuntaron al gerente de renta variable de dicha filial, Andrés Urzúa, como candidato para encabezar la intermediaria, en sustitución de Trivelli.
También suena el gerente de distribución de la corredora y CEO de la intermediaria de LarrainVial en Estados Unidos, Claudio Larraín, quien integra el grupo desde 1993. Es, igualmente, socio de la matriz.
En tanto, para la división de estudios del grupo, asoman dos nombres fuertes. Desde la industria señalaron a la actual gerenta del área, Florencia Stefani, es una de las cartas para reemplazar a Suárez, en el cargo de director de research.
Stefani, que se incorporó a LarrainVial como analista en 2012, asumió como la principal ejecutiva de estudios hace poco más de un año y medio. Antes de ingresar al grupo pasó por la industria aseguradora como analista de inversiones en Consorcio.
Pero no es la única en carrera. En el mercado también especulan como candidato al economista jefe de la división, el mexicano Javier Salinas, para encabezar el área de estudios. También se integró a la firma en 2012, y previamente acumuló pasos por Principal Chile.
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Serviu RM arremete contra Falabella que demandó por no pago de un terreno: "Nos parece inaceptable"
Luego que Diario Financiero revelara la disputa este lunes, el servicio dependiente del Ministerio de Vivienda, hizo -hoy miércoles- “un llamado a respetar los acuerdos, continuar el diálogo y la colaboración entre el Estado y el mundo privado”.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Corfo aprueba dos nuevos Startup Labs en Valparaíso y Los Lagos para acelerar empresas científicas y tecnológicas
Los centros se adjudicaron a los proyectos liderados por Distrito de Innovación V21 y Kura Biotech, los que recibirán un aporte de US$ 10 millones para laboratorios y espacios de trabajo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
