Saieh vuelve a vender acciones de SMU en la bolsa: recaudó más de US$ 3 millones

Con la transacción, el empresario bajó su participación en la supermercadista a un 39,53%.

El empresario Álvaro Saieh informó a la Bolsa de Santiago una nueva venta de acciones de SMU, el conglomerado detrás de Unimarc, Mayorista 10, Super 10 y Alvi.

Durante el martes, una de las sociedades con que, junto a su familia, detenta una posición mayoritaria en la compañía se desprendió de 17,77 millones de papeles de la supermercadista, equivalentes a un 0,31% de la propiedad.

Con la transacción, el empresario recaudó $ 2.837 millones -unos US$ 3,2 millones-, a un precio unitario de $ 159,6 por acción.

De esta manera, tras una venta a finales de 2025 -por $ 11 mil millones-, el grupo bajó su participación en SMU al 39,53%.

Desde CorpGroup -holding del grupo Saieh-, ya han señalado en ventas anteriores que estos movimientos se enmarcan "en el contexto del servicio regular de sus pasivos".

Saieh viene cerrando el año con históricas operaciones: en septiembre realizó una de sus mayores ventas, con una enajenación de 77,5 millones de papeles con los que recaudó $ 12.500 millones. Posteriormente, en octubre, varias sociedades del empresario liquidaron más de $ 11 mil millones en 70,5 millones de títulos.