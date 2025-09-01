Click acá para ir directamente al contenido
Se estrecha la pelea por la mayor capitalización bursátil: Latam, Falabella y Banco de Chile se disputan el trono

Este lunes, la aerolínea cerró con una valorización de US$ 15.227 millones, seguida por el retailer con US$ 14.528 millones y el banco con US$ 14.466 millones.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 2 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

