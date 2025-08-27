Tribunal condena a Gabriel Ruiz-Tagle de delito de uso de información privilegiada en operación de acciones de Blanco y Negro

La lectura de la sentencia quedó agendada para el 10 de septiembre.

En una reservada audiencia de veredicto, este miércoles, el Cuarto Tribunal Oral en lo penal se pronunció respecto de la acusación de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte en contra el empresario y exministro de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, por delitos a la Ley del Mercado de Valores.

En la instancia, se declaró culpable y condenó al empresario por el cargo de uso de información privilegiada en transacciones de la acción de Blanco y Negro, la sociedad anónima concesionaria del club de fútbol Colo-Colo, durante 2018, año en que ingresó al directorio de la compañía.

Si bien el tribunal dio por acreditadas las acusaciones respecto a las operaciones en su calidad de director de la empresa, desestimó el cargo respecto de haberlas realizado como persona natural.

La lectura de la sentencia final quedó agendada para el 10 de septiembre a las 11:00 horas.

Durante la instancia, el Ministerio Público solicitó una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado medio, además de la suspensión para ejercer cargos públicos durante ese tiempo y una pena accesoria de inhabilitación especial para desempeñarse como gerente, director o liquidador de una sociedad por cinco años.

En desarrollo...