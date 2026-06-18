Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Commodities
Commodities

BofA recorta su proyección para el Brent este año por expectativa de reapertura total del estrecho de Ormuz

Tras haber promediado cerca de US$ 90 por barril en el primer semestre de 2026, el banco estadounidense estimó que el Brent debería moverse en un rango entre US$ 70 y US$ 80 durante el segundo semestre. Aunque advierten que no será "automático".

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 12:29 hrs.

José Tomás Rodríguez Irán EE.UU. acuerdo petróleo Brent bancos
<p>BofA recorta su proyección para el Brent este año por expectativa de reapertura total del estrecho de Ormuz</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Felipe Jaque, economista jefe de Bice: “Se abre la puerta para que si no es septiembre, en diciembre el banco esté yendo a la tasa neutral”
2
Regiones

"Nos encontramos con deudas heredadas no informadas": Gobierno salda pago de subsidios a cuatro aerolíneas de Palena y advierte deuda de arrastre de $ 30 mil millones a nivel nacional
3
Empresas

Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas en el Costanera Center y proyecta subir a 5.000 trabajadores en Chile este año
4
Mercados

Dólar se dispara más de $ 10 y cierra sobre los $ 900 por el impacto de la era Warsh sobre los mercados financieros
5
Empresas

Vitacura alerta por paralización de emblemático proyecto en Borde Río y alude a "incertidumbre" para los vecinos
6
Mercados

Tasas para calcular monto de las pensiones de rentas vitalicias caen a su menor nivel en cinco años
7
Mercados

La arista por eventual lavado de activos que persigue la Fiscalía en Sartor
8
Internacional

Ucrania golpea a Moscú con el mayor ataque con drones de su historia
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete