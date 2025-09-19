Citi eleva previsión del precio del oro a tres meses a US$3.800 la onza y metal se apresta a cerrar la semana con nueva alza

El oro subía un 0,4% a US$ 3.657,15 la onza en la mañana del viernes.

Este viernes, Citi elevó sus previsiones sobre el precio del oro, pronosticando que alcanzará los US$ 3.800 la onza en los próximos tres meses, frente a una estimación anterior de US$ 3.600, citando factores cíclicos y estructurales que se espera apoyen los precios del lingote.

El banco afirmó que el debilitamiento continuado del mercado laboral estadounidense, junto con las preocupaciones sobre el crecimiento estadounidense y mundial derivadas de los aranceles, probablemente mantendrán las presiones cíclicas a favor del metal.

En el lado estructural, Citi señaló la creciente preocupación por los déficits fiscales de Estados Unidos, la situación del dólar y la inquietud por la amenaza a la independencia de la Reserva Federal.

"En nuestro caso base (60% de probabilidad), vemos que los precios del oro alcanzarán nuevos máximos históricos de US$ 3.800 la onza en los próximos meses, antes de un máximo en el primer trimestre de 2026, debido a una eventual mejora de las perspectivas de crecimiento y a la consiguiente rotación del oro", añadió el banco.

Citi dijo que el oro podría alcanzar los US$ 4.000 la onza en los próximos meses si EEUU se enfrenta a la estanflación o a un duro aterrizaje económico, lo que provocaría agresivos recortes de tasas de la Fed y una mayor demanda de inversión.

El oro alcanzó un máximo histórico el miércoles, después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés en 25 puntos.

Sin embargo, los precios podrían caer hasta los US$ 3.400 la onza si se avanza rápidamente en las negociaciones arancelarias pendientes, los riesgos geopolíticos disminuyen y la economía de Estados Unidos se estabiliza, reduciendo la necesidad de flexibilización política, añadió el banco.

Alzas consecutivas

El precio del oro subía el viernes, a punto de cerrar su quinta alza semanal consecutiva tras la primera baja de tasas del año de la Reserva Federal, mientras los inversionistas esperan nuevas señales sobre las perspectivas de la política monetaria estadounidense.

"Las perspectivas de la política monetaria de la Fed siguen siendo la principal fuerza impulsora de los lingotes, aunque los metales preciosos gozan del enorme apoyo de las compras de los bancos centrales y de la demanda para refugio; cualquier caída por debajo de US$ 3.600 será efímera", comentó el analista jefe de mercado de Nemo.money, Han Tan.

Los lingotes, que suelen funcionar bien en un entorno de tasas de interés bajas, alcanzaron un máximo histórico de US$ 3.707,40 el miércoles y han subido un 39% en lo que va de año.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores valoran en un 92% la posibilidad de un nuevo recorte de 25 puntos básicos en la reunión de octubre de la Reserva Federal.