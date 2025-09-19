Click acá para ir directamente al contenido
Citi eleva previsión del precio del oro a tres meses a US$3.800 la onza y metal se apresta a cerrar la semana con nueva alza

El oro subía un 0,4% a US$ 3.657,15 la onza en la mañana del viernes.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 19 de septiembre de 2025 a las 10:50 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

