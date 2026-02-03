Cochilco sube la apuesta y estima precio del cobre promedio de US$ 4,95 la libra para 2026 y de US$ 5 el próximo año
La entidad elevó el valor respecto de su último informe que situaba la cotización en US$ 4,55 la libra.
El precio del cobre ha marcado la agenda en los mercados en las últimas semanas y ha generado una expectativa positiva en la economía chilena por el impacto que tiene un mayor valor del metal rojo sobre las arcas fiscales.
Este martes, la ministra de minería, Aurora Williams y la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, presentaron el informe correspondiente al cuarto trimestre 2025, elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, con información relevante sobre el comportamiento del mercado del cobre y proyecciones de precio para 2026 y 2027.
En detalle, la entidad elevó su proyección, situándola en un precio promedio de US$ 4,95 la libra para 2026 y de US$ 5 en el caso del próximo año. Eso, mientras la estimación de su informe anterior era de US$ 4,55. Lo anterior estaría sustentado en inventarios bajos y oferta reaccionando lentamente, además de primas por disponibilidad.
De cara a 2027, Cochilco ve una consolidación de este año de ciclo alto, con recomposición de inventarios y riesgos operacionales que sostienen los niveles.
La ministra de minería, Aurora Williams, explicó que "Cochilco estima un mayor precio del cobre para este y el próximo año debido, principalmente, a que el mercado continuará enfrentando escasez del metal, ya que la oferta permanece inestable, con episodios recurrentes de estrechez de suministro, en particular de concentrados de cobre".
Con todo, estimaron que la situación ha elevado las primas por entrega inmediata, lo que se traduce en mayor volatilidad de precios.
