La plata al contado alcanza su mayor nivel en más de tres décadas y supera al oro en ganancias durante este año
El metal blanco subió hasta un 1,9 % hasta los US$ 49.824 la onza y acumula un avance de 70% en lo que va de 2025.
Los precios de la plata al contado se dispararon a su nivel más alto en décadas, ya que una mayor búsqueda de activos refugio se encontró con una contracción del mercado.
El metal blanco subió hasta un 1,9 % hasta los US$ 49.824 la onza el jueves, su nivel más alto según datos intradía de Bloomberg desde 1993, superando el máximo de 2011.
La plata continúa su alza, que ha impulsado los precios más de un 70% este año, superando la subida récord del oro.
Esto forma parte de una creciente búsqueda de activos refugio, impulsada por los temores a los riesgos fiscales en EEUU, el sobrecalentamiento del mercado de valores y las amenazas a la independencia de la Reserva Federal.
Mientras tanto, la escasez de plata disponible en el mercado clave de Londres ha impulsado los precios, a la vez que ha elevado considerablemente el costo de los préstamos del metal.
