Los metales siguen brillando en el mercado: ¿Qué hay detrás de los máximos en los precios del oro y la plata?

Una serie de factores como el debilitamiento del dólar, la situación geopolítica y el uso estos activos como refugio explicarían el alza.

Los metales siguen brillando en el mercado y acumulan nuevos máximos históricos durante el primer mes de este año, en medio de múltiples variables que los han llevado a alcanzar los precios que registran en la actualidad.

Mientras el oro superó la marca de US$ 5.000 por onza, la plata ha cruzado la barrera de los US$ 110 la onza, luego de batir récords el pasado viernes.

El head of research de XTB Latam, Ignacio Mieres, sostuvo que el mercado continúa enfrentando un escenario de oferta ajustada en paralelo a un aumento de la demanda, combinación que ha sido “uno de los principales impulsores del alza reciente”.

En esa línea, añadió que “si bien la incertidumbre geopolítica y las políticas comerciales también han contribuido al movimiento, el factor de escasez relativa y tracción industrial aparece como el componente con mayor peso en la dinámica actual”.

Activos refugio

El gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, atribuye los máximos de ambos metales “100% a que se convirtieron en un activo de refugio frente a la incertidumbre”, aludiendo a la guerra arancelaria del Gobierno de Donald Trump que se inició en abril de 2025.

“Eso implicó dejar de lado todo el esquema de crecimiento que venía mostrando EEUU, de una política más pro libre mercado", señaló y agregó que "al proponer esto, el país se cerró al mundo”.

Por otro lado, los conflictos geopolíticos han sido señalados como una de las causas del alza en el precio del oro y plata, fundamentalmente porque el dólar dejó de ser un activo de refugio.

El ejecutivo de Renta 4 aseguró que “cuando había incertidumbre a nivel global por algún evento económico, el dólar era un activo de refugio. Pero, (en este escenario) el dólar ya por el contrario, se está depreciando y dejó de serlo”.

Sumado a esto, la denuncia al presidente de la Fed, Jerome Powell, puso sobre la mesa incertidumbre sobre la independencia del Banco Central y la institucionalidad en norteamérica, lo que según Araya, también influyó en el precio de ambos metales e implica que “se empiece a producir una debilitación multilateral del dólar, y con ello su depreciación”.

Mieres, de XTB, agregó que “el debilitamiento del dólar ha favorecido a ambos metales, en un entorno de mayor aversión al riesgo y rotación hacia activos considerados defensivos; sin embargo, el próximo catalizador relevante será la decisión de la Reserva Federal del miércoles”.

Este miércoles, la Reserva Federal de EEUU publicará su anuncio de tasas, para lo cual el mercado espera que se mantenga en el rango actual. Según Araya de Renta 4, el mercado debe estar atento más “a la reacción de Trump, que al anuncio de las tasas”.

En esa línea, el ejecutivo de XTB, indicó que, "dado que los metales suelen responder con fuerza a la trayectoria de los rendimientos reales, un tono más restrictivo por parte de la Fed podría presionar a la baja las cotizaciones, mientras que señales de una política monetaria más laxa o menos restrictiva tenderían a sostener la continuidad del rally”.