Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Commodities
Commodities

¿Qué factores explican el rally del oro y qué inversionistas se están refugiando en el metal?

El alza estaría impulsada por una mayor demanda ante la expectativa de un recorte por parte de la Fed, la incertidumbre de un cierre de Gobierno en EEUU y por una mayor compra por parte de bancos centrales.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Lunes 29 de septiembre de 2025 a las 16:23 hrs.

oro inversionistas Trump Reserva Federal activos commodities Sofía Fuentes
<p>¿Qué factores explican el rally del oro y qué inversionistas se están refugiando en el metal?</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sale a la venta exclusiva propiedad en Zapallar: piden casi US$ 10 millones
2
Empresas

Se concreta una de las mayores operaciones inmobiliarias del año valorada en unos US$ 38 millones
3
DF MAS

Un nuevo departamento en Las Condes y el 15% en una fábrica de resistencias eléctricas: qué declaró el exministro Mario Marcel al dejar su cargo
4
DF MAS

Holger Paulmann: “A este país le conviene que el impuesto a la herencia sea cero para que los millonarios de otros países del mundo se quieran venir”
5
Empresas

Desarrolladores de Viviendas Sociales y crisis del Minvu: “Ojalá la respuesta no sea que no tenemos la plata”
6
DF MAS

Comunidad mapuche Dhegñ-Winkul y mall de Cencosud: “Queremos evitar la transgresión, es decir, que se llene de malas energías”
7
DF MAS

Ceo de Carmeuse, tras compra de Cementos Bio Bio: “Para nosotros, CBB es un punto de partida que puede ayudarnos a acelerar la estrategia sudamericana”
8
Mercados

El balance de las AFP a un año de la ampliación de límites para invertir en activos alternativos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete